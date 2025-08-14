Triệu Lộ Tư rơi vào khủng hoảng khi bóc phốt công ty quản lý và đồng nghiệp

Triệu Lộ Tư đang là cái tên gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc khi cô liên tục tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường ít người biết của làng giải trí.

Sau khi đăng tâm thư dài kể tội và tố cáo công ty quản lý áp bức và đe dọa "phong sát" hủy hoại cô vào đầu tháng 8, nữ diễn viên còn kể việc bị bạn thân chơi xấu, bị công ty quản lý giam cầm…

Triệu Lộ Tư đang gây tranh cãi với nhiều nội dung chia sẻ trong các buổi phát sóng trực tuyến (Ảnh: Sina).

Tiếp đó, nữ diễn viên sinh năm 1998 còn thẳng thắn thừa nhận bản thân đã phẫu thuật thẩm mỹ, bị đối xử không công bằng tại nơi làm việc, trải qua bạo bệnh và gia đình xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn.

Cô cho biết thời gian quay phim Hãy để tôi tỏa sáng, bản thân bị bệnh nặng đến mức phải ngồi xe lăn nhưng cô vẫn bị công ty quản lý ép buộc làm việc. Triệu Lộ Tư thừa nhận, mối quan hệ gần 10 năm giữa cô và công ty quản lý đã chạm đến giới hạn.

Triệu Lộ Tư nói rằng, cô muốn chia tay với công ty quản lý. Tuy nhiên, công ty quản lý lại đòi nữ diễn viên bồi thường 400 triệu NDT (hơn 1.400 tỷ đồng), khiến nữ diễn viên vô cùng bức xúc.

Khi không được thỏa thuận, ngôi sao thế hệ 9X quyết định thông báo giải nghệ, livestream (phát sóng trực tuyến) mỗi ngày.

Việc công khai đối đầu với công ty quản lý cũ giúp cô thu hút thêm 2,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, nhưng cũng gây tổn hại đáng kể đến hình ảnh cá nhân.

Triệu Lộ Tư không chỉ bóc phốt công ty quản lý mà còn đề cập tới các đồng nghiệp trong làng giải trí (Ảnh: Sina).

Những ngày qua, hàng loạt thông tin bất lợi liên tiếp xuất hiện đã đặt Triệu Lộ Tư trước nguy cơ bị gạt khỏi các dự án lớn. Hình tượng "ngọc nữ" ngây thơ, đáng yêu của cô cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Theo Sina, hành động của Triệu Lộ Tư đang ảnh hưởng nhiều tới các dự án mà cô tham gia. Nhiều bộ phim và chương trình thực tế có cô tham gia đến nay chưa thể phát sóng.

Trước phản ứng trái chiều từ dư luận, Triệu Lộ Tư vẫn giữ thái độ kiên quyết, liên tục tiết lộ những thông tin chưa từng được công bố của làng giải trí.

Trong buổi phát sóng gần đây, nữ diễn viên được cho là “động chạm” đến đồng nghiệp vì nhắc đến một nghệ sĩ vi phạm luật giao thông vì lùi xe trên đường cao tốc.

Sự việc này ngay lập tức trở thành từ khóa tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), gây ra luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng, nữ diễn viên đang nhắc lại bê bối của người đồng nghiệp cùng lứa, Ngu Thư Hân.

HÌnh ảnh "ngọc nữ" của Triệu Lộ Tư đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau ồn ào với công ty quản lý (Ảnh: Sina).

Tháng 1/2024, tài xế riêng của Ngu Thư Hân đã lùi xe trái quy định trong làn khẩn cấp ở đường cao tốc. Cảnh sát giao thông Bắc Kinh (Trung Quốc) đã vào cuộc điều tra và tài xế của Ngu Thư Hân bị truy tố theo quy định của pháp luật.

Việc nhân viên có hành vi vi phạm pháp luật khiến Ngu Thư Hân hứng chịu sự chỉ trích lớn từ công chúng. Thời điểm đó, Ngu Thư Hân phải lên tiếng xin lỗi khán giả.

Sau phát ngôn của Triệu Lộ Tư, một cuộc chiến giữa người hâm mộ của 2 nữ diễn viên đã nổ ra trên mạng xã hội. Người hâm mộ của Triệu Lộ Tư bênh vực cô và giải thích, nữ diễn viên không tiết lộ tên của nghệ sĩ trong khi khán giả ủng hộ Ngu Thư Hân liên tục bày tỏ sự bất bình.

Ngày 13/8, Triệu Lộ Tư tiếp tục vướng nghi vấn tự xưng danh hiệu “đại sứ hỗ trợ nông dân”.

Cụ thể, Triệu Lộ Tư đã giới thiệu một loại táo bị xấu mã của tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) và bày tỏ mong mọi người ủng hộ mặt hàng này vì chất lượng sản phẩm vẫn tốt. Nhờ đó, 600 tấn táo có vỏ ngoài xấu đã được tiêu thụ.

Nữ diễn viên đã thông báo dừng hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Sina).

Hành động của Triệu Lộ Tư được Nhật báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc, khen ngợi.

Tuy nhiên, sau đó, một số người đặt nghi vấn về việc ê-kíp của Triệu Lộ Tư hỗ trợ nông dân giả. Họ cho rằng cửa hàng bán táo mà nữ diễn viên giúp đỡ là do công ty của người nhà Triệu Lộ Tư kiểm soát.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, Triệu Lộ Tư được cho là giới thiệu một loại nước ép có giá thành đắt gấp 3 lần thị trường, nhưng công ty sản xuất sản phẩm này lại là của bạn thân nữ diễn viên.

Trước những thông tin này, trong buổi phát sóng gần nhất, Triệu Lộ Tư thừa nhận công ty sản xuất nước ép táo có liên quan đến cô. Tuy nhiên, cô chỉ trích hành động soi mói đời tư của các cơ quan truyền thông.

Các chuyên gia cho rằng, Triệu Lộ Tư có vấn đề tâm lý (Ảnh: Sina).

Triệu Lộ Tư (SN 1998) là ngôi sao trẻ được nhiều khán giả yêu thích tại Trung Quốc. Cô góp mặt trong nhiều dự án truyền hình nổi tiếng như: Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thả thí thiên hạ, Tinh hán xán lạn...

Trước ồn ào với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư được gọi là “búp bê cổ trang”, “thánh nữ xuyên không” nhờ hình tượng ngọt ngào trên màn ảnh và lượng phim xuyên không cô đóng.

Tháng 12 năm ngoái, Triệu Lộ Tư thu hút sự chú ý của dư luận khi thông báo dừng làm việc để vào viện cấp cứu. Nữ diễn viên bị đột quỵ nhẹ, rơi vào trạng thái khó nói và cử động chân tay. Đồng thời, cô thừa nhận bị trầm cảm lâu năm và phải điều trị.

Sau một tháng nghỉ ngơi, Triệu Lộ Tư trở lại làm việc. Tuy nhiên, sự trở lại của nữ diễn viên lại đối mặt với làn sóng phản đối của công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng cô lấy bệnh tật để thu hút truyền thông và lợi dụng lòng thương của khán giả.

Từ tháng 6 vừa rồi, nữ diễn viên trẻ vắng bóng trong nhiều sự kiện của làng giải trí Trung Quốc và được cho là phải chịu cảnh phong sát “ngầm”. Show truyền hình thực tế Dũng khí bé nhỏ của cô bị khán giả quay lưng và phải tạm ngừng phát sóng.