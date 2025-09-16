Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Cuộc gọi cuối cùng của người con dâu
(Dân trí) - Bà Tươi cho biết, trong lúc cận kề sinh tử, người con dâu bà đã gọi điện và nói rằng ngôi nhà vợ chồng họ đang bị cháy. Sau khoảng vài phút, bà không nghe thấy tiếng kêu cứu của con và các cháu nữa.
Rạng sáng 16/9, tại một ngôi nhà trên địa bàn thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, gồm hai vợ chồng và hai người con nhỏ.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng cùng ngày, khu vực xảy ra cháy là căn nhà phía trước xây bằng gạch, toàn bộ phần diện tích phía sau được dựng bao quanh bằng nhiều tấm tôn. Sau nhà là một dãy trọ cũng được dựng bằng tôn. Ngôi nhà xảy ra cháy nằm đối diện với Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ bách khoa.
Theo cảnh sát, địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.
Có mặt tại hiện trường vụ cháy từ sớm, bà Nguyễn Thị Tươi (47 tuổi), mẹ đẻ của anh Nghĩa (chủ căn nhà xảy ra hoả hoạn) rơm rớm nước mắt, đau xót kể lại sự việc.
"Khoảng 4h45, tôi chợt nghe thấy chuông điện thoại reo. Khi vừa nghe máy, đầu dây bên kia là giọng con dâu tôi nói rất hoảng hốt rằng: Mẹ ơi nhà con cháy rồi, lửa cháy to quá", bà Tươi kể lại.
Nghe thấy sự việc nghiêm trọng, bà Tươi liền bảo con dâu ôm theo 2 cháu nhỏ rồi nhảy từ cửa sổ xuống để thoát ra ngoài.
"Lúc đó tôi bảo con dâu ôm theo 2 cháu nhỏ để nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng cháu bảo rằng sợ bị gãy chân nên không dám. Sau khi cháu nói xong thì cũng cúp máy. Tôi hoảng hốt bật dậy rồi chạy tới nhà các con để xem xét tình hình. Nhưng khi tới nơi thì đã quá muộn", bà Tươi nức nở.
Cũng trao đổi với phóng viên Dân trí, một người trực tiếp chứng kiến vụ cháy cho biết, thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình 4 thành viên đều nằm ở khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Căn nhà cháy có 2 lối thoát hiểm nhưng các nạn nhân không kịp chạy thoát dẫn tới sự việc đau lòng.
"Khi lên tới nơi, tôi phát hiện cả hai vợ chồng đang ôm hai con nhỏ nằm tử vong ở nhà vệ sinh tại tầng 2", nhân chứng cho hay.
Nhân chứng nhận định, ngôi nhà này có nhiều lối thoát hiểm, tuy nhiên khi xảy ra sự việc, các nạn nhân có thể bị cuống, thiếu kỹ năng nên không kịp chạy thoát ra ngoài. "Vụ việc rất thương tâm, có nạn nhân mới chỉ khoảng 4 tháng tuổi", nhân chứng trao đổi với phóng viên Dân trí.
Là hàng xóm của nạn nhân, bà N.T.V. thông tin, gia đình anh Nghĩa làm nghề cơ khí, phía sau nhà có cho thuê phòng trọ. Vợ chồng anh Nghĩa có 2 người con, cháu nhỏ nhất mới khoảng vài tháng tuổi.
Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay, một số sinh viên thuê trọ tại khu vực xảy ra cháy đã rời đi tá túc tạm ở nơi khác. Lực lượng chức năng vẫn đang dựng rào chắn phong tỏa xung quanh hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.
Theo Công an TP Hà Nội, lúc 4h40 ngày 16/9, Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín.
Sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 5, 31, 32 với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường phối hợp chính quyền, công an xã cùng người dân tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Theo cảnh sát, địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.
Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.