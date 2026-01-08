Hãng robot Mỹ chọn TPHCM làm "đại bản doanh" sản xuất robot chó Kyro

AMC Robotics, công ty sản xuất các loại robot AI đình đám của Mỹ, đã chọn TPHCM làm đại bản doanh sản xuất dòng robot chó Kyro danh tiếng, biến Việt Nam thành mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.

Được biết, AMC Robotics đang niêm yết trên sàn Nasdaq với mã AMCI. Công ty con tại Việt Nam của hãng có tên là Công ty TNHH AMCV, tên tiếng Anh là AMCV Company Limited.

Theo thông tin từ ngành thuế, AMCV Company Limited có mã số thuế là 0319240140 và được quản lý bởi Thuế TPHCM, địa chỉ tại tầng 2, Số 81, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành.

Công ty TNHH AMCV đóng vai trò là hạt nhân điều phối toàn bộ chuỗi cung ứng khu vực, từ việc quản lý nhà cung cấp, lắp ráp linh kiện cơ điện tử cho đến tích hợp hệ thống và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế.

Robot chó Kyro do AMC Robotics sản xuất. (Ảnh: Website AMC Robotics).

Về quyết định chọn Việt Nam, cụ thể là TPHCM, làm nơi đặt cơ sở sản xuất phần cứng quan trọng, theo công ty không chỉ dựa trên lợi thế về chi phí và tính ổn định của thuế quan; mà còn là sự công nhận đối với hệ sinh thái sản xuất điện tử và linh kiện chính xác đang phát triển vô cùng mạnh mẽ tại đây.

Lãnh đạo AMC Robotics khẳng định việc mở rộng sang Việt Nam là bước đi chiến lược để xây dựng mạng lưới sản xuất phân tán toàn cầu. Doanh nghiệp kỳ vọng việc thiết lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam sẽ giúp cải thiện cấu trúc chi phí, rút ngắn thời gian giao hàng và hỗ trợ khả năng mở rộng thương mại cho dòng sản phẩm Kyro trong các ứng dụng công nghiệp, thương mại và khu vực công.

Ngoài ra, AMC Robotics cũng sẽ xem xét khả năng mở rộng hiện diện tại Việt Nam trong tương lai thông qua việc thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) để hỗ trợ đổi mới sản phẩm và các sáng kiến robot thế hệ tiếp theo.