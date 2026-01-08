Lửa Đỏ Tân Cương: Thưởng thức ẩm thực Trung Hoa ngay giữa lòng Hà Nội

Trong bức tranh ẩm thực Hà Nội ngày càng đa dạng, các nhà hàng mang phong cách Trung Hoa không còn xa lạ. Tuy nhiên, để xây dựng được một trải nghiệm có chiều sâu, mang đậm bản sắc vùng miền mà vẫn phù hợp khẩu vị thực khách Việt không phải là điều dễ dàng.

Lấy cảm hứng từ con đường tơ lụa - tuyến giao thương huyền thoại từng đưa tơ lụa, trà và gia vị đi khắp châu Á - một nhà hàng tại Hà Nội đã chọn cách tái hiện hành trình ấy qua các món lẩu đặc trưng của từng vùng Trung Hoa.

Lẩu gà nước dừa Hải Nam (Ảnh: Lửa Đỏ Tân Cương).

Lửa Đỏ Tân Cương - cái tên nghe rực rỡ và hoang dã - ra đời từ chính cảm hứng ấy. Không cố gói mình vào một vùng vị duy nhất, nhà hàng chọn cách “đi dọc” các vùng miền: từ Tân Cương nhiều gió cát, qua Tứ Xuyên đỏ lửa, đến Vân Nam xanh thẳm núi rừng, rồi xuôi xuống Hải Nam, Quảng Đông…

Mỗi vùng đất được tái hiện bằng một hương vị, một phong thái, một cách “dùng lửa” khác nhau và chúng hòa quyện trong thực đơn của nhà hàng đậm chất phương Đông.

Nhà hàng Lửa Đỏ Tân Cương đưa thực khách “đi dọc” Con đường tơ lụa bằng ẩm thực (Ảnh: Lửa Đỏ Tân Cương).

Khởi đầu hành trình khám phá ẩm thực là lẩu cà chua Tân Cương - thanh và rất ấm. Tiếp đó là lẩu Tứ Xuyên với vị cay tê kiểu hoa tiêu kích thích vị giác, lẩu nấm Vân Nam với hương vị nhẹ nhàng, trong trẻo; lẩu gà Hải Nam phù hợp với những thực khách yêu thích vị dịu nhẹ, thanh.

Ngoài ra, canh cá dưa cay cũng là một lựa chọn được nhiều thực khách quan tâm nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vị chua - cay - béo, hợp thời tiết Hà Nội.

Lẩu Tứ Xuyên Mala (Ảnh: Lửa Đỏ Tân Cương).

Bên cạnh lẩu, thực đơn còn có các món ăn quen thuộc trong ẩm thực Trung Hoa như vịt quay Quảng Đông hay xiên nướng Tân Cương.

Các món ăn đều được chế biến theo quy trình cầu kỳ: xương hầm 8 tiếng, thảo mộc rang tay, thịt tươi trong ngày. Sự chỉn chu này góp phần tạo nên hương vị ổn định và khiến thực khách cảm thấy ấn tượng ngay từ trải nghiệm đầu tiên.

Xiên nướng Tân Cương (Ảnh: Lửa Đỏ Tân Cương).

Không gian và cách phục vụ tại Lửa Đỏ Tân Cương hướng đến sự ấm cúng, phù hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè, gia đình hoặc tiếp khách.

Thay vì tạo cảm giác “ăn món Hoa” theo lối quen thuộc, nhà hàng mang đến một trải nghiệm gần gũi hơn, nơi thực khách có thể cảm nhận sự đa dạng của ẩm thực Trung Hoa qua từng món ăn và từng vùng vị.

Đây cũng là lý do giúp Lửa Đỏ Tân Cương thu hút thực khách Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ yêu thích lẩu - nướng và mong muốn khám phá các sắc thái khác nhau của ẩm thực Trung Hoa.

Lửa Đỏ Tân Cương là một trong những quán lẩu - nướng nhận được sự quan tâm của giới trẻ Hà Nội (Ảnh: Lửa Đỏ Tân Cương).

Lửa Đỏ Tân Cương - Hành trình tinh hoa ẩm thực Trung Hoa

Địa chỉ: 69 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 090.223.5383