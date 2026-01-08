Giải mã lý do nữ giới mắc ung thư tuyến giáp cao gấp 4 lần nam giới

Trong đó có mối liên hệ giữa hormone sinh dục và nguy cơ hình thành cơn đau do ung thư.

Thực tế lâm sàng cho thấy ung thư tuyến giáp xuất hiện ở nữ giới với tỷ lệ cao hơn nam giới, ước tính gấp khoảng 4 lần. Sự khác biệt này từ lâu đã thu hút sự quan tâm của giới y khoa, nhất là khi nhiều bệnh nhân nữ chỉ phát hiện bệnh sau khi xuất hiện các biểu hiện đau ung thư mơ hồ ở vùng cổ, hàm hoặc tai.

Theo các chuyên gia, một trong những giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất liên quan đến yếu tố hormone sinh dục nữ, đặc biệt là estrogen. Hormone này được cho là có tác động nhất định đến hoạt động của tuyến giáp, ảnh hưởng tới quá trình tăng sinh tế bào và mức độ nhạy cảm với các tổn thương ác tính.

Trong khi đó, nồng độ estrogen ở nữ giới thường xuyên biến động theo chu kỳ kinh nguyệt, mang thai, sinh nở và giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh.

Sự dao động này không chỉ làm thay đổi nguy cơ mắc bệnh mà còn có thể ảnh hưởng đến cảm nhận cơn đau, khiến triệu chứng đau ung thư tuyến giáp ở nữ giới dễ bị nhầm lẫn với đau cơ, viêm họng hoặc rối loạn nội tiết thông thường.