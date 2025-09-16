Cháy nhà ở Hà Nội, gia đình 4 người tử vong

Sáng 16/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Thường Tín (TP Hà Nội) xác nhận, vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn thôn Văn Giáp của xã xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Văn Yên).

Theo đó, khoảng 4h30 cùng ngày, tại một căn nhà ở thôn Văn Giáp xảy ra hỏa hoạn. Thời điểm cháy có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai người con (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi).

Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC, công an xã và chính quyền địa phương đã tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Tới khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân cháy đang được tiếp tục làm rõ.