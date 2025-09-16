Hiện trường vụ cháy khiến cả gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội

Khoảng 4h30 ngày 16/9, trên địa bàn thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội xảy ra vụ cháy nhà dân khiến cả gia đình 4 người tử vong.

Thời điểm cháy có 4 người đang ngủ trong nhà gồm một cặp vợ chồng và hai người con (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi). Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài.

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm đối diện với Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ bách khoa.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 8h cùng ngày, khu vực xảy ra cháy là một căn nhà phía trước xây bằng gạch, toàn bộ phần diện tích rộng phía sau được dựng bao quanh bằng nhiều tấm tôn. Phía sau nhà là một dãy trọ cũng được dựng bằng tôn.

Lúc 8h30, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm bên trong ngôi nhà cháy để điều tra vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường có thể thấy cửa sổ được bố trí khá cao, có thể là nguyên nhân khiến các nạn nhân khó thoát ra ngoài qua lối này.

Do ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao từ vụ cháy, các tấm tôn bao quanh nhà đã bị biến dạng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại hiện trường, một cán bộ PCCC cho biết, ngôi nhà có 2 lối thoát nạn nhưng khi xảy ra cháy, các nạn nhân không kịp chạy ra ngoài.

Cửa sổ dưới thấp có song sắt. Các ô cửa kính bị vỡ vụn do ảnh hưởng của vụ cháy.

Người dân cho biết, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà của đôi vợ chồng trẻ làm nghề cơ khí. Do sống đối diện trường học nên gia đình này có cho thuê phòng trọ ở phía sau. Thời điểm xảy ra cháy, rất may các sinh viên thuê trọ đã kịp thoát ra ngoài, riêng cả gia đình chủ nhà không thoát kịp.

Rất đông người dân ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín bàng hoàng tập trung tại hiện trường vụ cháy sáng nay.