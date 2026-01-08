Canada hỗ trợ hơn 81 triệu CAD cho các dự án phát triển tại Việt Nam

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Randeep Sarai (Ảnh: Đức Hoàng).

"Canada sẽ đầu tư hơn 81 triệu CAD vào các dự án tại Việt Nam. Những dự án này sẽ tập trung hỗ trợ cho cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư và bảo tồn rừng, hỗ trợ phục hồi sau bão lũ, sạt lở, quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu", Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Randeep Sarai phát biểu ngày 8/1 trong buổi gặp gỡ truyền thông nhân chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày đến Việt Nam.

Theo ông, sự hỗ trợ từ Canada cũng sẽ thúc đẩy đầu tư từ doanh nghiệp tư nhân vào các dự án mang lại tác động xã hội, giúp họ tiếp cận với nhiều nhóm dễ bị tổn thương hơn; thúc đẩy sự tham gia chính trị của phụ nữ, quản trị bao trùm và tiếp cận với công lý; hỗ trợ các tổ chức tài chính tiếp cận nhiều hơn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Ông khẳng định, các dự án mà Canada rót vốn tài trợ sẽ giúp xây dựng nền kinh tế xanh hơn và giải quyết tính dễ tổn thương do biến đổi khí hậu, điều nằm trong ưu tiên phát triển của Việt Nam. Canada tin rằng, các dự án hợp tác này sẽ đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam bằng cách giúp đỡ nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn, xây dựng kế hoạch kinh doanh để phát triển mạnh mẽ hơn.

Những dự án này là một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy mối quan hệ đối tác phát triển kinh tế giữa 2 quốc gia Việt Nam và Canada.

"Canada cam kết mạnh mẽ sẽ tăng cường mối quan hệ với Việt Nam và toàn khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chúng tôi có những mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ về quốc phòng và an ninh và chúng đang tiếp tục phát triển", Bộ trưởng Canada nhấn mạnh, cho biết 2 nước trong thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, hàng không, an ninh và đất hiếm trong thời gian tới.

Ông khẳng định, Canada tự hào vì luôn là đối tác đáng tin cậy và ổn định. Ông nhấn mạnh, chuyến thăm tới Việt Nam và các cuộc gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao cho thấy 2 nước có nhiều cơ hội để tiếp tục hợp tác cùng nhau, củng cố sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác giữa song phương trong tương lai.

Cụ thể, các dự án mà Bộ trưởng Canada công bố gồm có 20 triệu CAD dành cho hoạt động nhằm giúp tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng của các cộng đồng ven biển với biển đổi khí hậu. Canada cũng chi 2 triệu CAD để giúp phục hồi sinh kế bền vững đặc biệt cho phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Khoản 5 triệu CAD được chi nhằm cải thiện phúc lợi kinh tế cho các nhóm dễ bị tổn thương tại Việt Nam bằng cách nâng cao khả năng sẵn sàng đầu tư tác động của các doanh nghiệp tác động xã hội. Trong khi đó, Canada chi 2 triệu CAD nhằm tăng cường khả năng tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ sở hữu và lãnh đạo tại Việt Nam.

Trong việc xây dựng năng lực tư pháp, Canada chi 15 triệu CAD nhằm phối hợp với Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam xây dựng các chương trình đào tạo tư pháp hiện đại, nâng cao năng lực của thẩm phán và cán bộ tòa án, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận công lý bình đẳng cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Canada sẽ chi 10 triệu CAD cho dự án tăng cường bảo tồn rừng, đa dạng sinh học và tạo cơ hội sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Khoản tiền 4,58 triệu CAD sẽ được dành cho dự án nhằm thúc đẩy sự tham gia chính trị của phụ nữ, trong khi 9,7 triệu CAD sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng quản trị đại phương bao trùm.

Canada sẽ chi 10 triệu CAD giúp đô thị Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu, trong khi dự án thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới và lãnh đạo cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ được rót ngân sách 10 triệu CAD.

Cũng trong buổi họp báo, Bộ trưởng Canada bày tỏ sự ấn tượng với sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua. Theo ông, Việt Nam thực sự đã có những bước chuyển mình rất tích cực, tăng trưởng GDP nhanh, đầu tư tốt hơn cho ngành công nghiệp chế tạo.

"Canada mong muốn thương mại 2 chiều tăng gấp đôi trong 5-10 năm tới. Đó là mục tiêu Canada hướng tới để đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam trong thời gian tới", ông khẳng định.