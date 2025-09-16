Vụ cháy 4 người chết: Cả gia đình ôm nhau tử nạn trong nhà vệ sinh

Lửa cháy quá to người dân không thể tiếp cận

Rạng sáng 16/9, tại một ngôi nhà trên địa bàn thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, gồm hai vợ chồng cùng hai người con nhỏ.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng cùng ngày, khu vực xảy ra cháy là một căn nhà phía trước xây bằng gạch, toàn bộ phần diện tích rộng phía sau được dựng bao quanh bằng nhiều tấm tôn. Phía sau nhà là một dãy trọ cũng được dựng bằng tôn. Ngôi nhà xảy ra cháy nằm đối diện với Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ bách khoa.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Lực lượng chức năng đang phong tỏa ngôi nhà, khám nghiệm bên trong để điều tra nguyên nhân.

Là người trực tiếp chứng kiến vụ hỏa hoạn, anh Nguyễn Khắc Hơn (SN 1978, ở xã Thường Tín) cho biết, khoảng 5h cùng ngày, anh và vợ nghe thấy tiếng hò hét rất lớn ở đầu làng nên tỉnh dậy chạy ra xem.

"Khi tới nơi, tôi thấy ngôi nhà của gia đình anh Nghĩa đang cháy ngùn ngụt. Lúc đó rất đông bà con hàng xóm cũng chạy ra nhưng lửa cháy to khiến nhiều người không thể tiếp cận. Người dân sau đó đã gọi điện cho lực lượng chức năng và công an xã", anh Hơn kể.

Nhiều người dân tại thôn Văn Giáp bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong (Ảnh: Trần Thanh).

Anh Hơn cho biết thêm, khi vợ chồng anh chạy ra tới nơi thì không còn nghe thấy tiếng kêu cứu trong ngôi nhà nữa.

"Vụ việc xảy ra quá nhanh và đau xót khi cả gia đình 4 người đều tử vong. Vợ chồng cậu ấy còn quá trẻ", nam nhân chứng kể lại.

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm đối diện với Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ bách khoa. Phía sau nhà cho thuê phòng trọ (Ảnh: Trần Thanh).

Là hàng xóm của nạn nhân, bà N.T.V. cho biết gia đình anh Nghĩa làm nghề cơ khí, phía sau nhà có cho thuê phòng trọ. Vợ chồng anh Nghĩa có 2 người con, đứa nhỏ nhất mới khoảng vài tháng tuổi.

"Cả gia đình ôm nhau tử vong trong nhà vệ sinh"

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một người trực tiếp chứng kiến vụ cháy cho biết, thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình 4 thành viên đều nằm ở khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Căn nhà cháy có 2 lối thoát hiểm nhưng các nạn nhân không kịp chạy thoát dẫn tới sự việc đau lòng.

"Khi lên tới nơi, tôi phát hiện cả hai vợ chồng đang ôm hai con nhỏ nằm tử vong ở nhà vệ sinh tại tầng 2", nhân chứng cho hay.

Phần tôn bao quanh ngôi nhà cháy bị hư hại do ảnh hưởng bởi nhiệt từ vụ hỏa hoạn (Ảnh: Trần Thanh).

Nhân chứng nhận định, ngôi nhà này có nhiều lối thoát hiểm, tuy nhiên khi xảy ra sự việc, các nạn nhân có thể bị cuống, thiếu kỹ năng nên đã không kịp chạy thoát ra ngoài. "Vụ việc rất thương tâm, có nạn nhân mới chỉ khoảng 4 tháng tuổi", nhân chứng trao đổi với phóng viên Dân trí.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay, một số sinh viên thuê trọ tại khu vực xảy ra cháy đã rời đi tá túc tạm ở nơi khác. Lực lượng chức năng vẫn đang dựng rào chắn phong tỏa xung quanh hiện trường.