Vụ cháy 4 người tử vong: Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Liên quan tới vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở xã Thường Tín, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức.

Cụ thể, lúc 4h40 ngày 16/9, Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín.

Căn nhà xảy ra hoả hoạn (Ảnh: Trần Thanh).

Sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 5, 31, 32 với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường phối hợp chính quyền, công an xã cùng người dân tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát khám nghiệm bên trong ngôi nhà cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Theo cảnh sát, địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.