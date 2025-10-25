Triều cường kết hợp mưa lớn gây vỡ đê, rò rỉ điện làm chết người

Cần Thơ: Triều cường dự báo cao nhất trong năm

Triều cường tại Trạm Thuỷ văn Cần Thơ ghi nhận ở mức 2,29m, vượt qua mực nước lịch sử vào năm 2022 (2,27m). Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cho biết, đợt triều cường lần này có diễn biến rất phức tạp và kéo dài. Nước bắt đầu dâng cao tại Trạm Thủy văn Cần Thơ, vượt báo động III từ ngày 17/10.

Cơ quan khí tượng nhận định đây không phải là kỳ triều cường thông thường mà do tác động cộng hưởng của gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, đẩy nước từ các cửa sông lên, kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn sông Mekong tuy đang xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao.

Người dân Cần Thơ vật vã vì triều cường (Ảnh: Minh Trung).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, các yếu tố này sau đó cộng hưởng, kết hợp với kỳ triều cường tạo nên một đợt triều cường tổng hợp, diễn ra cực đoan và dâng cao bất thường, dự báo cao nhất trong năm 2025. Đỉnh triều này có khả năng tiếp tục duy trì ở mức rất cao trước khi bắt đầu xuống dần trong khoảng 3-4 ngày tiếp theo.

Theo ghi nhận, triều cường dâng cao kết hợp với mưa lớn trong những ngày qua làm nhiều tuyến đường trong nội ô Cần Thơ ngập sâu như: Cách Mạng Tháng Tám, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, khu vực Bình Thủy...

Tối 23/10, triều cường dâng cao gây lụt sâu ở khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền) và tuyến đường trước công viên. Không may tại đây xảy ra sự cố rò rỉ điện khiến 2 em nhỏ (10 tuổi và 15 tuổi) tử vong.

Đồng Tháp: Nhiều tuyến đê bao bị vỡ

Ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, cho biết lũ kết hợp triều cường và những đợt mưa lớn vừa qua đã gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương như phường Sa Đéc, phường Mỹ Trà và các xã Hiệp Đức, Phú Hựu, Phú Thọ, Tân Long, Tân Nhuận Đông, Thanh Bình, Tân Phú Trung.

Thiên tai đã làm 17 căn nhà và 5 phòng học bị ngập nước, nhiều tuyến bờ bao với tổng chiều dài khoảng 7km bị tràn, gây thiệt hại hoàn toàn 88ha lúa mới gieo sạ và 3,5ha hoa màu, ảnh hưởng đến 447ha vườn cây ăn trái và 2,5ha diện tích nuôi thủy sản. Ước tổng thiệt hại khoảng 8,6 tỷ đồng.

Lực lượng công an cùng người dân gia cố đoạn đê bị vỡ ở Đồng Tháp (Ảnh: CTV).

Mới đây đêm 22/10, triều cường dâng cao khiến đê bao bờ Đông kênh 5 Phước, xã Phương Thịnh bị vỡ, gần 300ha lúa ngập sâu trong nước.

Ông Nguyễn Chơn Thiện, Trưởng Phòng Kinh tế xã Phương Thịnh, cho biết địa phương đang huy động 70 người gồm công an, dân quân cùng nhiều thiết bị máy móc gia cố đê nhưng áp lực nước quá lớn không thể giữ. UBND xã đề xuất tỉnh có hỗ trợ để nông dân vượt qua khó khăn.

Ngoài diện tích này, toàn xã Phương Thịnh còn hơn 7.000ha lúa đã xuống giống bị ảnh hưởng. Chính quyền xã cùng người dân tổ chức gia cố đê, ứng trực để bảo vệ lúa.

Trước tình hình lũ dâng cao kết hợp triều cường và mưa tại chỗ, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, đánh giá hệ thống đê bao, rà soát các vị trí xung yếu, khu ô bao chưa đảm bảo an toàn, có nguy cơ tràn, vỡ.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Đồng Tháp, mực nước 5 ngày tới tại khu vực đầu nguồn và cuối nguồn xuống dần. Mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười ít biến động song còn chịu tác động của mưa tại chỗ, khả năng vượt mức báo động 3 khoảng 0,1m.

Ô đê bao bờ Đông kênh 5 Phước, xã Phương Thịnh bị vỡ, gần 300ha lúa ngập sâu trong nước (Ảnh: CTV).

Vĩnh Long: Nhiều tuyến đường nội ô ngập sâu

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, mực nước đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào các ngày 23 và 24/10, dự báo khả năng gây ngập đến ngày 25/10. Mực nước triều cường dao động 5-45cm, độ sâu ngập sẽ tăng dần theo mực nước dâng.

Giao thông qua quốc lộ 1A đoạn bến xe Bình Minh "hỗn loạn" vì triều cường (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong khu vực nội ô Vĩnh Long, các tuyến đường như: đường 3 Tháng 2, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Thái Bường, Trần Đại Nghĩa, Đinh Tiên Hoàng, Phó Cơ Điều, Nguyễn Huệ đều bị ngập sâu, có nơi lên đến 40cm.

Đặc biệt tuyến quốc lộ 53 đoạn qua cầu Vòng và quốc lộ 1 đoạn qua bến xe Bình Minh, mực nước dâng cao tràn qua bờ, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông và sinh hoạt của người dân.

Riêng tuyến quốc lộ 1 qua khu vực bến xe Bình Minh, cử tri tỉnh Vĩnh Long từng kiến nghị Bộ Xây dựng nâng cấp, khắc phục tình trạng ngập tại khu vực này, đặc biệt khi đoạn đường này lưu lượng xe lớn, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, tình trạng úng ngập còn ảnh hưởng hoa màu của các hộ dân xung quanh.

Vỡ đê ở cồn Thanh Long (Vĩnh Long) (Ảnh: CTV).

Để giải quyết tình trạng ngập trên quốc lộ 1, Bộ Xây dựng đã chấp thuận kế hoạch sửa chữa hệ thống thoát nước một số đoạn trên, giao Cục Đường bộ thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2026.

Trong giai đoạn này, Cục Đường bộ tăng cường bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời khơi thông hệ thống thoát nước để hạn chế tình trạng ngập nước do ảnh hưởng của triều cường.