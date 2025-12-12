Vành đai 2 TPHCM rục rịch trở lại sau gần 6 năm “trùm mền”

Sau gần sáu năm đình trệ, dự án đoạn 3 Vành đai 2 TPHCM (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa) đang rục rịch tái khởi động, dự kiến vào ngày 19/12 tới. Hiện tại, công tác dọn dẹp mặt bằng đang được gấp rút triển khai.

Dự án đoạn 3 Vành đai 2 được khởi công từ năm 2017 nhưng đã phải tạm dừng thi công chỉ sau ba năm, khi mới hoàn thành 44% khối lượng công việc.

Nguyên nhân chính được xác định là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục điều chỉnh dự án và quy trình thanh toán quỹ đất nền dự án.

Theo người dân địa phương, trong gần một tháng qua, mặt bằng dự án đã được đơn vị nhà thầu dọn dẹp để chuẩn bị cho việc tái khởi động. Nhiều máy móc, xe cơ giới đã được huy động để dọn rác và san lấp mặt bằng.

Việc tái khởi động công trình sau nhiều năm "đứng hình" là một tin vui lớn đối với người dân dọc tuyến đường, đồng thời là tín hiệu tích cực cho một dự án trọng điểm đã bị ngưng trệ quá lâu.

"Người dân ở đây ai cũng phấn khởi khi hay tin dự án khởi động trở lại. Hi vọng công trình sẽ sớm hoàn thành, người dân chúng tôi thoát khỏi cảnh nước ngập, đời sống được cải thiện hơn", anh Nguyễn Long Sơn (42 tuổi, phường Tam Bình) chia sẻ.

Đoạn 3 Vành đai 2 được xem là một "nút thắt" quan trọng của toàn tuyến, đã rơi vào tình trạng "trùm mền" trong nhiều năm qua.

Nhiều hạng mục thi công dang dở đã có dấu hiệu xuống cấp do phơi nắng phơi mưa dài ngày.

Bên cạnh đó, nhiều đoạn chưa được khép kín đã trở thành bãi tập kết rác thải tự phát của người dân.

Ngày 21/7 vừa qua, Chính phủ đã ban hành nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án này. Nghị quyết đặt mục tiêu khơi thông các điểm nghẽn, huy động nguồn lực xã hội, sớm hoàn thành các dự án để tránh lãng phí và phát huy hiệu quả đầu tư.

Ngay sau khi có nghị quyết, TPHCM và nhà đầu tư đã tích cực phối hợp tháo gỡ các vướng mắc. Đến nay, hồ sơ điều chỉnh dự án đoạn 3 Vành đai 2 đã được các sở ngành hoàn thiện góp ý và Sở Tài chính TPHCM đã trình UBND TPHCM xem xét, quyết định làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Hầu hết người dân cũng đã tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng cho dự án, thể hiện sự đồng thuận và kỳ vọng vào việc hoàn thành công trình.

Việc đưa công trường hoạt động trở lại và các thủ tục được tháo gỡ thể hiện hiệu quả rõ rệt từ nghị quyết của Chính phủ, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của TPHCM và nỗ lực của nhà đầu tư. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hướng tuyến Vành đai 2 TPHCM qua 4 đoạn.