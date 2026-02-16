Tuyến đường 10 làn xe kết nối sân bay Long Thành tăng tốc về đích

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí thi công trên các công trường giao thông tại Đồng Nai trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Hàng trăm công nhân đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của tuyến đường 25B và 25C, hai trục đường huyết mạch kết nối khu vực cảng Cát Lái và các khu công nghiệp với sân bay quốc tế Long Thành.

Tuyến đường 25B, với quy mô 10 làn xe, đang được đầu tư mở rộng nhằm tạo ra một hành lang giao thông thông suốt từ TPHCM đến sân bay Long Thành. Đoạn dài gần 4km từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang, với tổng mức đầu tư khoảng 640 tỷ đồng, đang được gấp rút hoàn thiện. Hiện tại, tuyến đường đã được thông xe kỹ thuật, các hạng mục như đèn chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè và sơn kẻ vạch đường đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán.

Đường 25B không chỉ là tuyến đường chính nối sân bay Long Thành với cầu Cát Lái mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành đang ngày càng quá tải. Việc khởi động tuyến đường này từ ngày 15/1 đã thể hiện quyết tâm của Đồng Nai trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ.

Song song với 25B, tuyến đường 25C đoạn 2, dài khoảng 6,4km, đi qua địa bàn xã Long Thành và Nhơn Trạch, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến đường này có vai trò kết nối trực tiếp với đường T1 của sân bay Long Thành tại nút giao quốc lộ 51. Dự án, bao gồm việc xây dựng cầu Bà Ký, đã khởi công từ tháng 12/2024 và dự kiến hoàn thành trong tháng 2 theo hợp đồng.

Đoạn tuyến từ đường Hùng Vương đến Nguyễn Hữu Cảnh, dài 6,4km, với mặt cắt ngang 61m và tổng kinh phí đầu tư 1.263 tỷ đồng, cũng đã cơ bản hoàn thành. Đường tỉnh 25C được xây dựng theo quy mô 8 làn xe, không chỉ kết nối với sân bay Long Thành mà còn đi qua nhiều khu công nghiệp trọng điểm của Nhơn Trạch, Long Thành và Phước An, hứa hẹn thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung thúc đẩy các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành. Mục tiêu là đảm bảo hiệu quả khai thác khi sân bay dự kiến đi vào hoạt động thương mại trong nửa đầu năm 2026, tránh bỏ lỡ cơ hội thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Ngoài các dự án nâng cấp tỉnh lộ 25B và 25C, Đồng Nai còn đang đầu tư hàng loạt dự án giao thông trọng điểm khác như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng các tuyến đường T1, T2. Tất cả nhằm tạo ra một mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả cho việc khai thác sân bay Long Thành trong tương lai.

Trên công trường, những nhóm công nhân vẫn miệt mài lót gạch vỉa hè, hoàn thiện hệ thống thoát nước, biển báo, cây xanh và đèn tín hiệu giao thông.

Cầu vượt tại nút giao giữa tỉnh lộ 25B và Vành đai 3 TPHCM cũng đang được khẩn trương thi công đường dẫn hai đầu cầu.

Hệ thống cây xanh được trồng giữa dải phân cách tuyến đường 25B, không chỉ tăng độ che phủ mà còn tạo cảnh quan xanh mát cho tuyến đường 10 làn xe này.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành đang dần hoàn thiện, hứa hẹn mang đến một diện mạo mới cho hạ tầng giao thông Đồng Nai, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam.