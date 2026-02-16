Đào bán ế chất đống trên hè phố Hà Nội chiều 29 Tết

Chiều 29 Tết, chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc năm Ất Tỵ, chuyển qua năm mới Bính Ngọ 2026, dọc nhiều tuyến đường, chợ hoa ở Hà Nội xuất hiện tình trạng đào cành, đào rừng Tây Bắc bị bỏ lại, nằm la liệt trên vỉa hè.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, những ngày trước đó, những cành đào này được tiểu thương rao bán giá thấp thì 500.000 - 700.000 đồng/cành, cành to, thế đẹp thì có khi 1,5 đến 2 triệu đồng/cành. Tuy nhiên, chiều 29 Tết, rất nhiều cành đào huyền Nhật Tân, đào rừng Tây Bắc rơi vào tình cảnh bị bỏ lại, nằm vất vưởng trên vỉa hè, được các tiểu thương "đại hạ giá", chỉ còn 200.000 đồng đến 300.000 đồng/cành.

Ngay phía trước sân vận động Mỹ Đình, hàng trăm cành đào rừng Tây Bắc bị tiểu thương vứt lại vì ế ẩm, không ai mua.

Tại khu vực sân chơi Mỹ Đình, đào cành Tây Bắc vẫn còn nguyên dây buộc bị bỏ lại, chất đống nằm la liệt khắp nơi. Các tiểu thương cũng đã rời đi vì thời điểm này cũng không còn khách mua đào.

Khác với các loại đào được trồng trong chậu, còn nguyên gốc, nếu bán ế, không ai mua thì tiểu thương có thể vận chuyển về vườn trồng lại để năm sau bán tiếp. Nhưng với đào cành, nếu không thể bán được thì đồng nghĩa với việc bỏ đi, vì không thể trồng lại được nữa.

Một góc trên đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm), đào cành Tây Bắc bị bỏ lại chất thành đống. Một số người dân tranh thủ ra tìm các cành còn tươi, còn nụ hoa chưa nở để mang về chưng Tết.

Hàng nghìn cành đào bị vứt nằm la liệt trên vỉa hè được các nhân viên môi trường dọn dẹp trong chiều 29 Tết.

Theo các nhân viên môi trường, hàng năm cứ khoảng trưa ngày cuối cùng của năm cũ thì các tiểu thương sẽ dọn dẹp, trả mặt bằng, theo đó rất nhiều loại cây cảnh như đào, quất, hoa bị bỏ lại do bán ế, hư hỏng. Năm nào cũng có tình trạng nêu trên, xe chở rác phải đi thu gom nhiều chuyến đầy ắp mới hết.

Trong khi đó, nhiều tiểu thương không bán hết đào, đành cắt bỏ hoa, chỉ mang gốc về vườn trồng lại để năm sau bán tiếp.

17h, bà Tuyết Hiền (phường Yên Hòa) tranh thủ đi mua hoa giá rẻ sau khi nghe tin các tiểu thương "xả hàng" chiều cuối năm.

"Những chậu hoa cúc này mấy ngày trước có giá 170.000 đồng/ chậu, nhưng hiện giờ cuối ngày rồi, hoa cũng hư hỏng nhiều nên họ dọn hàng về và bán rẻ 25.000 đồng/chậu thôi. Tôi tranh thủ mua luôn 10 chậu về chia cho hàng xóm nữa", bà Hiền cho hay.

Người dân hối hả, tranh thủ mua những cành đào, chậu hoa cuối cùng của chiều cuối năm, chuẩn bị đón năm mới chỉ sau vài giờ đồng hồ nữa.