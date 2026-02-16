Nổ cửa hàng pháo hoa Trung Quốc trước thềm Tết Âm lịch, 8 người chết

Hiện trường vụ nổ chết người (Ảnh: Weibo).

Vụ nổ xảy ra vào chiều 15/2 tại một ngôi làng thuộc tỉnh Giang Tô, do một người dân đốt pháo không đúng cách gần cửa hàng, theo thông báo của chính quyền huyện Đông Hải. Thông báo không cung cấp thêm chi tiết về diễn biến cụ thể.

“Các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp, cứu hỏa, công an và y tế đã lập tức có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và ứng phó”, chính quyền địa phương cho biết thêm.

Đám cháy do vụ nổ gây ra đã được dập tắt vào cùng ngày, theo thông báo. Chính quyền đồng thời xác nhận 8 người thiệt mạng và 2 người bị bỏng nhẹ.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và những người chịu trách nhiệm đã bị tạm giữ.

Đốt pháo vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán là một truyền thống ở Trung Quốc, nhưng trong những năm gần đây nhiều địa phương đã cấm pháo hoa, một phần do lo ngại ô nhiễm không khí.

Tuy nhiên, pháo hoa có thể được phép đốt trở lại ở một số nơi sau khi chính quyền nới lỏng lệnh cấm vào năm ngoái.

Sau vụ nổ hôm 15/2, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các địa phương tăng cường giám sát việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo hoa nhằm ngăn ngừa các tai nạn tương tự trong tương lai.

Trong một tuyên bố, Bộ này nhấn mạnh cần nghiêm cấm việc thử pháo và đốt pháo gần các cửa hàng, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương rà soát và loại bỏ các “điểm mù” trong công tác quản lý “để bảo đảm người dân có một mùa lễ hội an toàn, cát tường và vui vẻ".