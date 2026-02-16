Ngày 29 Tết, CSGT xử lý gần 2.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Chiều 16/2 (tức chiều 29 Tết) Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày, toàn quốc xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông khiến 28 người tử vong, 31 người bị thương. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, tai nạn đã giảm 15 vụ (giảm 23,08%), giảm 10 người chết (giảm 26,32%), giảm 14 người bị thương (giảm 31,11%).

Về tình hình ùn tắc giao thông trong ngày 29 Tết, theo Cục CSGT, tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài nghiêm trọng.

Hiện trường một vụ ô tô tông liên hoàn nhiều xe máy ở Hà Nội (Ảnh: Lê Hà).

Còn tại TPHCM và các địa phương giáp ranh, tình hình giao thông diễn ra bình thường; phương tiện tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu thông ổn định.

Cục CSGT cho biết thêm, trong ngày 29 Tết, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 9.500 trường hợp vi phạm; tạm giữ 89 ô tô, hơn 2.700 xe máy, 114 phương tiện khác; tước 249 GPLX các loại; trừ điểm GPLX hơn 1.800 trường hợp.

Cụ thể, trong số hơn 9.500 trường hợp vi phạm, cảnh sát đã phát hiện, xử lý gần 2.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; vi phạm về tốc độ hơn 2.200 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 8 trường hợp...

Nhà chức trách cho hay trong ngày 29 Tết, tại tuyến quốc lộ 1A, lực lượng CSGT đã kiểm soát hơn 8.500 phương tiện, qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm.