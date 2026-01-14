ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành

Ngày 14/1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin, Bộ Xây dựng vừa có quyết định giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Theo quyết định này, ACV sẽ là chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành (trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư). Bộ Xây dựng giao ACV tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của sân bay Long Thành, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Toàn cảnh sân bay Long Thành giai đoạn 1 (Ảnh: Hữu Khoa).

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 sân bay Long Thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu và hiệu quả đầu tư các công trình; bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. ACV phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong quá trình chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của sân bay Long Thành.

Trước đó, đầu tháng 12/2025 ACV đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề xuất giao doanh nghiệp này làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án sân bay Long Thành khi sẵn có nguồn nhân lực, máy móc đang thi công giai đoạn 1.

Trong thông báo có nội dung: Chuẩn bị triển khai sớm giai đoạn 2 đầu tư thêm đường băng và nhà ga thứ 2, tận dụng máy móc và nguồn lực hiện có nhằm nhanh chóng nâng công suất sân bay Long Thành lên 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Theo ACV, lượng hành khách năm 2025 của sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 42 triệu khách gồm 18 triệu khách quốc tế, 24 triệu khách quốc nội. Với phương án chuyển 80% lượng khách quốc tế và 20% khách quốc nội từ sân bay Tân Sơn Nhất qua sân bay Long Thành thì ngay thời điểm khai thác sân bay Long Thành sẽ phục vụ 17-18 triệu khách/năm.

Như vậy, chỉ sau 2-3 năm đưa vào khai thác, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất thiết kế giai đoạn 1 là 25 triệu khách/năm. Việc chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 với mục tiêu nâng công suất sân bay Long Thành lên 50 triệu khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1 trong năm 2025 - 2026 hết sức quan trọng, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn.