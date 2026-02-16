200 y bác sĩ ghép tạng hiến của người chết não cứu 4 cuộc đời đêm giáp Tết

Tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp, Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông tin về việc các bác sĩ nơi này đã thực hiện thành công đồng thời 4 ca ghép tạng, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh nguy kịch.

Trước đó, vào ngày 27 Tết, Bệnh viện tiếp nhận một trường hợp người bệnh bị tai biến mạch máu não nặng, tiên lượng rất xấu. Mặc dù các ê-kíp hồi sức tích cực đã nỗ lực điều trị tối đa, tình trạng bệnh nhân không cải thiện và diễn tiến chết não.

Các y bác sĩ cúi đầu tri ân người bệnh chết não trước khi thực hiện các ca ghép tạng (Ảnh: BV).

Sau khi được Phòng Công tác xã hội tư vấn đầy đủ, gia đình người bệnh đã đồng thuận hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể người theo đúng quy định pháp luật, thể hiện nghĩa cử nhân văn sâu sắc.

Ngày 15/2 (28 Tết), sau khi hoàn tất quy trình xác định chết não theo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, Bệnh viện đã khẩn trương kích hoạt quy trình điều phối và ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc đơn vị, hơn 200 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa đã được huy động để triển khai đồng bộ 5 cuộc mổ, bao gồm 1 ca lấy tạng, 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan và 2 ca ghép thận.

Ê-kíp bác sĩ tiến hành ca ghép tim (Ảnh: BV).

Các ê-kíp hồi sức, gây mê, phẫu thuật, điều dưỡng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cùng các bộ phận hành chính, hậu cần, vận chuyển đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm toàn bộ quy trình được triển khai đúng quy định chuyên môn, an toàn và hiệu quả.

Trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, nhiều nhân viên y tế đang trên đường về quê hoặc đang ở bên gia đình đã chủ động quay trở lại đơn vị để tham gia các ca ghép. Họ xác định đây là nhiệm vụ chuyên môn ưu tiên, với mục tiêu cao nhất là giành lại sự sống cho những người bệnh.

Với tinh thần nêu trên của đội ngũ y bác sĩ, các ca ghép được thực hiện xuyên đêm và hoàn tất thành công vào ngày 29 Tết.

Các y bác sĩ trong ca ghép thận xuyên đêm giáp Tết (Ảnh: BV).

Việc thực hiện đồng thời 4 ca ghép trong thời điểm đặc biệt này khẳng định năng lực chuyên môn, sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và khả năng tổ chức của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trong lĩnh vực ghép tạng.

"Chúng tôi trân trọng tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình. Quyết định nhân văn này đã góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân ái và giá trị của việc hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng", phía Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chia sẻ.