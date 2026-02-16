Doanh nghiệp xe buýt 2 tầng xin mở tuyến kết nối sân bay Long Thành

Trong văn bản gửi Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và nhà chức trách TPHCM, doanh nghiệp này tự giới thiệu đang vận hành tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác; hợp tác khai thác du lịch với các nước trong khu vực châu Á.

Xe buýt 2 tầng của Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off tại TPHCM (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Theo phương án dự kiến, tuyến xe kết nối Tân Sơn Nhất - Long Thành được khai thác bằng xe buýt 45 chỗ, có khoang hành lý dung tích 8m3 để phục vụ hành khách nối chuyến giữa 2 sân bay. Tần suất khai thác dự kiến là 15 phút/chuyến và hoạt động 24/24 mỗi ngày.

Xe được trang bị hiện đại, đa ngôn ngữ, có kết nối hệ thống dữ liệu đồng bộ với sân bay; hệ thống đặt giữ chỗ và check-in trực tuyến theo mô hình xe buýt nối chuyến chuẩn quốc tế.

Để tuyến xe buýt sớm đi vào hoạt động, doanh nghiệp kiến nghị nhà chức trách hướng dẫn quy trình cấp phép mở tuyến vận tải, đồng thời có phương án phân luồng, tổ chức giao thông và các điểm dừng đón, trả khách dọc lộ trình.

Các dự án đường bộ kết nối TPHCM với sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) thông báo kế hoạch mở 7 tuyến xe buýt kết nối các khu vực của TPHCM với sân bay Long Thành trong năm nay để phục vụ trung chuyển hành khách trong bối cảnh các tuyến metro chưa hoàn thành.

Trong 7 tuyến nói trên, 3 tuyến từ trung tâm TPHCM cũ, 2 tuyến từ Bình Dương cũ và 2 tuyến từ Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ba vị trí đầu tuyến tại TPHCM cũ được xem xét đặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông mới và bến xe buýt Sài Gòn (công viên 23 Tháng 9).