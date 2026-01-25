Đôn đốc ACV xác định thời gian khai thác sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng vừa chỉ đạo Cục Hàng không và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tập trung triển khai các nhiệm vụ tại sân bay Long Thành (Đồng Nai) để đảm bảo giai đoạn khai thác an toàn, hiệu quả; cung cấp dịch vụ hàng không tốt nhất và hoạt động chuyên nghiệp nhất.

Theo Bộ Xây dựng, các hạng mục công trình của sân bay Long Thành đang được tập trung hoàn thiện. Do đó, công tác chuẩn bị khai thác phải được ưu tiên hàng đầu, nhất là phương án khai thác sân bay Long Thành khi phân chia lưu lượng với sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Trang thiết bị được lắp đặt bên trong nhà ga sân bay Long Thành (Ảnh: Phước Tuần).

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các hãng hàng không xác định lượng hành khách quốc tế đến khu vực TPHCM; lượng hành khách trung chuyển quốc tế hoặc từ quốc tế trung chuyển nội địa; căn cứ lượng hành khách đi/đến quốc tế trong các năm qua để dự báo tương ứng cho giai đoạn đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Từ dữ liệu dự báo, Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không nghiên cứu mô hình khai thác các cặp sân bay trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc…); chủ trì, phối hợp với ACV xây dựng các kịch bản khai thác hiệu quả giữa 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Nhà chức trách hàng không cần so sánh, đánh giá tác động của các kịch bản khai thác đến các hãng hàng không trong nước và doanh nghiệp khai thác cảng; kiến nghị phương án, lộ trình khai thác sân bay Long Thành.

Bộ Xây dựng cũng giao ACV khẩn trương rà soát lại tiến độ tổng thể các công trình thiết yếu và xác định thời gian cụ thể đưa sân bay Long Thành vào khai thác chính thức.

Công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

ACV cần chỉ đạo tư vấn rà soát, cập nhật số liệu phục vụ công tác dự báo tốc độ tăng trưởng hành khách, hàng hóa; làm việc với Cục Hàng không để thống nhất và hoàn thiện phương án phân chia khai thác.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ, đề xuất Bộ Xây dựng thời gian (ngày, giờ) mở sân bay Long Thành để đưa vào vận hành, khai thác và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không.

Trước đó, ngày 10/1, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa một số hạng mục trọng điểm tại dự án sân bay Long Thành.

Trong chuyến kiểm tra này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh các hạng mục dự án sân bay Long Thành phải được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước tháng 6 để sẵn sàng khai thác.