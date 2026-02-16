Năm 2025, dù bối cảnh kinh doanh còn nhiều biến động, thị trường chứng khoán vẫn ghi nhận làn sóng "chia tiền" mạnh mẽ từ các doanh nghiệp niêm yết có nền tảng tài chính vững chắc. Việc duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao không chỉ phản ánh sức khỏe dòng tiền của doanh nghiệp mà còn là động thái tri ân thiết thực gửi tới các cổ đông dài hạn.

Dẫn đầu danh sách "chia tiền" khủng là Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB). Trong năm 2025, doanh nghiệp này đã hoàn tất 2 đợt chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 với tổng tỷ lệ lên đến 50%.

Cụ thể, ngày 23/1/2025, Sabeco chi 2.565 tỷ đồng tạm ứng đợt 1 (tỷ lệ 20%). Đến ngày 31/7/2025, "ông lớn" ngành bia tiếp tục bơm thêm gần 3.848 tỷ đồng để thanh toán phần còn lại (tỷ lệ 30%). Như vậy, tổng số tiền mặt Sabeco chi ra trong năm qua lên tới hơn 6.400 tỷ đồng.

Ở nhóm Dầu khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas, mã chứng khoán: GAS) cũng vừa chi 4.919 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 21% (1 cổ phiếu nhận 2.100 đồng).

Tương tự, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX) đã giải ngân hơn 1.524 tỷ đồng vào ngày 24/6/2025 để trả cổ tức với tỷ lệ 12%.

Doanh nghiệp nào “chia tiền” nhiều nhất năm 2025? (Ảnh: DT).

Không chỉ các tập đoàn Nhà nước, nhiều doanh nghiệp khác cũng ghi nhận mức chi trả ấn tượng. Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán: MCH) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã chi 2.628 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Vicostone (mã chứng khoán: VCS) tiếp tục duy trì truyền thống cổ tức đều đặn với tổng tỷ lệ 38% trong năm qua. Doanh nghiệp này đã chi khoảng 608 tỷ đồng qua hai đợt (đợt 1: 20% tương ứng 320 tỷ đồng; đợt 2: 18% tương ứng 288 tỷ đồng).

Ngoài ra, danh sách các doanh nghiệp "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" còn gọi tên Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (mã chứng khoán: GEE) với đợt tạm ứng 30% (ước chi gần 1.098 tỷ đồng); Viettel Global (chi hơn 2.284 tỷ đồng) hay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) với khoản chi khoảng 1.600 tỷ đồng.