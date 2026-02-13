Lắp đặt hệ thống thu phí không dừng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 13/2, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đơn vị đang lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến Vũng Tàu.

Theo đó, các lực lượng kỹ thuật tập trung lắp đặt hệ thống thu phí ETC, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp phục vụ phương án thông xe khai thác tạm trước Tết Nguyên đán 2026.

Thi công lắp đặt hệ thống thu phí ETC trên giá long môn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong điều kiện hiện trường chưa kịp xây dựng trạm thu phí truyền thống có barie kiểm soát, phương án thu phí điện tử không dừng theo hình thức “free-flow” tại đầu ra được xác định là giải pháp phù hợp nhất trong giai đoạn khai thác tạm các đoạn tuyến của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Với mô hình này, tuyến không bố trí cabin thu phí cố định, không dừng xe, toàn bộ giao dịch được ghi nhận bằng công nghệ ETC thông qua hệ thống camera và thiết bị đọc thẻ gắn trên giá long môn (kết cấu khung thép bắc ngang qua đường, được dùng để treo biển báo, đèn tín hiệu giao thông hoặc camera giám sát). Mục tiêu là đảm bảo tất cả phương tiện từ tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu khi nhập vào tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đều được ghi nhận giao dịch, làm cơ sở thu phí liên thông, minh bạch và chính xác.

Theo đại diện VEC, đơn vị sẽ thực hiện lắp đặt các thiết bị kỹ thuật, đồng thời hoàn thiện hạ tầng phục vụ khai thác. Sau khi hoàn tất lắp đặt, VEC sẽ chịu trách nhiệm vận hành hệ thống thu phí ETC; tổ chức đấu nối nguồn điện, hệ thống truyền dẫn dữ liệu; bố trí lực lượng trực 24/24h; thực hiện hậu kiểm và đối soát giao dịch liên tục.

Trước đó, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận bằng văn bản phương án tổ chức thu phí tạm theo hình thức ETC, free-flow, không bố trí barie. Đồng thời, VEC cũng đề xuất áp dụng cơ chế phân định và miễn trừ trách nhiệm phù hợp đối với các rủi ro khách quan phát sinh trong giai đoạn này.

Các nhà thầu thi công hoàn thiện các hạng mục sơn vạch kẻ đường phục vụ khai thác tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Bên cạnh việc triển khai lắp đặt hệ thống thu phí ETC, Ban Quản lý dự án 85 cũng đang chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp nhằm hoàn thiện các hạng mục còn lại như sơn vạch kẻ đường, lắp đặt dải phân cách cứng, hàng rào bảo vệ, biển báo giao thông…

Đồng thời, khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan, trình cơ quan chức năng thẩm tra, xem xét. Sau khi hoàn tất các hạng mục, Ban Quản lý dự án 85 sẽ mời các cơ quan chức năng kiểm tra toàn tuyến một lần nữa về điều kiện kỹ thuật, tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn, sau đó mới đưa ra những quyết định kế tiếp.

Trong buổi kiểm tra thực địa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngày 10/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan: "Nguyên tắc cao nhất là đảm bảo an toàn giao thông. Khi chưa đảm bảo an toàn thì chưa được phép thông xe. Các hạng mục an toàn phải hoàn chỉnh, đầy đủ, rõ ràng để người tham gia giao thông dễ quan sát, dễ nhận diện, lưu thông an toàn, đúng tốc độ…".