Hoàn thiện biển báo để thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Liên quan đến kế hoạch thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong Tết Bính Ngọ, trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 12/2, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết, dự án thành phần 3 (phía TPHCM) đã cơ bản hoàn thành, nhưng phải chờ dự án thành phần 2 phía Đồng Nai để thông xe đồng bộ.

"Dự án thành phần phía TPHCM có thể thông xe độc lập, nhưng sẽ không mang nhiều ý nghĩa", lãnh đạo Sở Xây dựng chia sẻ. Theo ông Hưng, dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85) làm chủ đầu tư có ý nghĩa quan trọng vì đấu nối thẳng vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và sân bay Long Thành.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM đánh giá việc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có kịp thông xe tạm trong Tết Nguyên đán hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, cần chờ một vài ngày nữa để xác định.

Sở Xây dựng TPHCM cũng vừa có văn bản đề nghị Ban Hạ tầng đô thị (chủ đầu tư dự án thành phần 3) khẩn trương tổ chức nghiệm thu, đưa công trình vào khai thác theo quy định.

Chủ đầu tư phải khẩn trương lấy ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông (C08) về phương án tổ chức giao thông đưa vào khai thác tạm dự án; hoàn thiện phương án tổ chức giao thông và có văn bản gửi Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt.

Đồng thời, Ban Hạ tầng đô thị phải hoàn thiện toàn bộ hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ theo phương án được phê duyệt trước ngày 15/2; phối hợp với PMU 85 thống nhất thời điểm thông xe tạm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý Ban Hạ tầng đô thị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND thành phố về mọi sự chậm trễ liên quan đến việc tổ chức khai thác tạm dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 10/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cùng đoàn công tác đã thị sát cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai và TPHCM.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tìm phương án tối ưu nhất để thông xe khai thác cao tốc phục vụ người dân đi lại sớm nhất.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cũng yêu cầu PMU 85 sớm hoàn thành các hạng mục còn lại để đảm bảo an toàn khi đưa tuyến đường vào khai thác.