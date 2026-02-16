Người đàn ông nhận lại 35 triệu đồng bị rơi trước giao thừa nhờ người lạ

Ngày 15/2, anh Nguyễn Văn Trông (trú tại xã Vu Gia, Đà Nẵng) trong lúc lưu thông trên tuyến ĐT609C đã nhặt được 35 triệu đồng tiền mặt. Ngay lập tức, anh Trông đã đến Công an xã Vu Gia trình báo, giao nộp toàn bộ số tiền để tìm người đánh rơi.

Qua xác minh, lực lượng công an đã xác định chủ sở hữu là anh N.Đ.H. (trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng) và nhanh chóng liên hệ để trao trả tài sản. Anh H. bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước hành động đẹp của anh Trông cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an.

Công an xã Vu Gia phối hợp trả lại tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cũng trong ngày 16/2, Công an phường An Khê (Đà Nẵng) đã trao trả một ví da cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho anh Trần Hoàng (44 tuổi, trú tại phường An Khê) sau hai ngày thất lạc.

Anh Hoàng làm rơi ví vào ngày 14/2, bên trong có nhiều giấy tờ cá nhân. Ban đầu, anh Hoàng nghĩ khó có thể tìm lại được và đã liên hệ Fanpage “Công an phường An Khê” để được hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy tờ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khê đã đăng tải nội dung hỗ trợ tìm kiếm tài sản bị mất. Sau đó, một nam thanh niên nhặt được ví đã chủ động mang đến giao nộp cho công an. Do bận công việc cuối năm, người nhặt được tài sản đã không để lại thông tin cá nhân.