Sẵn sàng trận địa 800 quả pháo hoa tầm cao cho đêm giao thừa trên sông Hậu

Ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất việc lắp đặt trận địa pháo hoa tầm cao trên sà lan. Để chuẩn bị cho khoảnh khắc giao thừa, gần 80 cán bộ, chiến sĩ đã làm việc liên tục dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình từ xây dựng trận địa, lắp đặt pháo đến kiểm tra hệ thống kích nổ điện tử.

Trận địa chính gồm 800 quả pháo hoa được bố trí trên sà lan chuyên dụng, neo đậu cách Công viên sông Hậu khoảng 400m.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất việc lắp đặt trận địa pháo hoa tầm cao trên sà lan (Ảnh: Trung Phạm).

Đại tá Trần Quý Dương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho biết, các đơn vị đã kết nối thiết bị đúng quy trình kỹ thuật, hoàn thành trước 12h để di chuyển sà lan vào vị trí bắn đúng thời gian quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh điểm nhấn tầm cao tại trung tâm, TP Cần Thơ còn tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp nhằm phục vụ nhu cầu du xuân của nhân dân tại các khu vực.

Điểm bắn pháo hoa thứ 2 được tổ chức tại Công viên Xà No (phường Vị Tân), thời gian bắn từ 21h45.

Điểm thứ 3 đặt tại Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi), thời điểm bắn từ 21h45.

Điểm thứ 4 tại đường Nguyễn Huệ (phường Ngã Bảy), bắt đầu bắn pháo hoa từ 21h45.

Điểm thứ 5 tại khu vực sân Nhà thi đấu đa năng phường Vĩnh Châu, thời gian bắn từ 23h45.

Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao tại trung tâm Cần Thơ (Ảnh: Trung Phạm).

Toàn bộ kinh phí triển khai các điểm bắn pháo hoa năm nay được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài 5 điểm bắn pháo hoa trên, trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, trên địa bàn 103 xã, phường của TP Cần Thơ đều tổ chức các chương trình nghệ thuật, văn nghệ chuyển giao năm cũ và chào đón năm mới.