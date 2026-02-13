Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Chạy đua thông xe tạm trước Tết Bính Ngọ 2026

Đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn nước rút, các công nhân đang hối hả hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp thông xe tạm trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 85, cho biết tuyến chính dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Long Thành đến dự án thành phần 3, dài 18,2km, đã hoàn thành toàn bộ mặt đường bê tông nhựa. Hiện tại, các đơn vị đang tiếp tục thi công hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành vào ngày 12/2.

Tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục như vạch sơn đường, dải phân cách và hành lang bảo vệ cao tốc.

Tại nút giao Long Thành, các cầu và mặt cầu đã hoàn thành, đủ điều kiện thông xe và kết nối vào tuyến chính cao tốc. Một số nhánh kết nối với dự án thành phần 1 dự kiến hoàn thành trước ngày 1/3.

Ban Quản lý dự án 85 đã phê duyệt quy trình bảo trì, vận hành khai thác và báo cáo thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn khai thác tạm, dự kiến được chấp thuận trước ngày 12/2. Phương án tổ chức giao thông đang được hoàn thiện và phối hợp với các đơn vị liên quan.

Những ngày giáp Tết, công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn tấp nập công nhân, máy móc, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để kịp thông xe tạm thời đoạn từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành đến Vũng Tàu.

Trong buổi kiểm tra thực địa vào ngày 10/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện vạch sơn, biển báo, rà soát phương án tổ chức giao thông và thu phí, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thông xe khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

"Nguyên tắc cao nhất là đảm bảo an toàn giao thông. Khi chưa đảm bảo an toàn thì chưa được phép thông xe. Các hạng mục an toàn phải hoàn chỉnh, đầy đủ, rõ ràng để người tham gia giao thông dễ quan sát, dễ nhận diện, lưu thông an toàn, đúng tốc độ…", Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh.

Trên công trường, các biển báo giao thông đang được khẩn trương lắp đặt. Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến bố trí ba trạm thu phí tại nút giao Võ Nguyên Giáp (dự án thành phần 1), nút giao Tân Hiệp (dự án thành phần 2) và khu vực gần nút giao quốc lộ 56 (dự án thành phần 3).

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị tìm phương án tối ưu để thông xe khai thác cao tốc phục vụ người dân đi lại sớm nhất. Ban Quản lý dự án 85 cần sớm hoàn thành các hạng mục còn lại để đảm bảo an toàn và đầy đủ thủ tục liên quan khi tuyến đường đi vào khai thác.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận bằng văn bản phương án tổ chức thu phí tạm theo hình thức ETC, free-flow, không bố trí barie. Đồng thời, VEC cũng đề xuất áp dụng cơ chế phân định và miễn trừ trách nhiệm phù hợp đối với các rủi ro khách quan phát sinh trong giai đoạn này.

Theo kế hoạch, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ mở ngay nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành, giúp các phương tiện di chuyển từ TPHCM đi Vũng Tàu được thuận lợi hơn.

Mặc dù chưa đưa vào vận hành chính thức, nhiều xe máy và ô tô đã chạy trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tốc độ cao, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 43,7km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án thành phần 1 (địa bàn tỉnh Đồng Nai) dài 16km, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Hiện nay, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3, đoạn từ nút giao Long Thành đến quốc lộ 56) dài 37,7km đã cơ bản hoàn thành.

Dự án thành phần 1 hiện đang thi công và chưa thể thông xe dịp Tết Bính Ngọ 2026. Tuyến chính của dự án thành phần 2 và 3 đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu.