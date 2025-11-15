Trang trọng Lễ tế Khổng Tử tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sáng 15/11, trong khuôn viên Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lễ rước văn và nghi thức Tế Thiên Thánh Nho gia đã được tổ chức trang trọng. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11.

Từ 8h, lễ rước văn chính thức bắt đầu, đoàn rước di chuyển trang nghiêm từ khu vực hồ Văn tiến vào khu nội tự điện Đại Thành.

Việc lựa chọn Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm không gian tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt, đây không chỉ là “đền thiêng của học vấn”, mà như câu đối tại Văn Miếu từng khẳng định, là nơi hội tụ tinh hoa văn vật, lễ nhạc, y quan.

Không gian linh thiêng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ lâu đã trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học và đạo lý tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Ngay sau phần rước văn, các nghi thức dâng hương Tiên Thánh Nho gia được tiến hành trang trọng, theo đúng trình tự cổ truyền, thể hiện tấm lòng thành kính tri ân các bậc hiền triết đã khai sáng nền học vấn nước nhà.

Nghi thức quán tẩy (rửa tay) được thực hiện trước khi bước vào phần hành lễ chính.

Bên trong điện Đại Thành, các đồ tế khí cùng hương hoa, quả phẩm đều được bày biện trang trọng, chỉn chu, thể hiện sự thành kính của hậu thế.

Hoạt động dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau này.

Giữa sân điện Đại Thành, tiếng trống khai lễ, tiếng nhạc lễ vang lên càng tăng thêm sự tôn nghiêm, long trọng của sự kiện.

Buổi lễ không chỉ là dịp thực hành các nghi thức truyền thống mà còn mang đến bài học thiết thực về giá trị văn hóa, giáo dục và tinh thần của di sản Hán Nôm.

Hoạt động rước văn và Tế Thiên Thánh Nho gia không chỉ là sự tri ân các bậc hiền tài tiền nhân mà còn nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước, giữ gìn và phát huy truyền thống học hành, rèn luyện đạo đức.

Khoảng 10h30, nghi thức dâng hương Tiên Thánh Nho gia được hoàn tất, khép lại phần lễ trang nghiêm trong không gian thấm đượm truyền thống hiếu học của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.