Bắt đối tượng bán ma túy ở Phú Quốc

Ngày 1/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Lịnh (29 tuổi, trú tại đặc khu Phú Quốc) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm bắt tình hình, lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc phát hiện Nguyễn Văn Lịnh có dấu hiệu bất thường nên đã tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Lịnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện y đang tàng trữ nhiều tinh thể màu trắng với tổng khối lượng hơn 200gram. Qua quá trình kiểm nghiệm, số tinh thể thu được tại nhà Lịnh được xác định là methamphetamine, ketamine, MDMA và ma túy tổng hợp dạng thảo mộc.

Ngoài các chất này, lực lượng công an còn thu giữ cân tiểu ly điện tử, nỏ thủy tinh, các dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy và nhiều điện thoại di động phục vụ hoạt động giao dịch.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Lịnh khai nhận đã mua số ma túy trên từ một đối tượng lạ mặt với giá 10 triệu đồng, sau đó đem về cất giấu trong phòng ngủ để bán lẻ cho người sử dụng ma túy tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.