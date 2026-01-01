“Nàng thơ” vượt hàng trăm cây số, diện áo váy chụp ảnh đầu năm bên hồ Gươm

Sáng ngày đầu năm mới 2026, tiết trời Hà Nội mát mẻ với nền nhiệt dao động khoảng 20-22 độ C, thu hút đông đảo người dân đổ về khu vực hồ Gươm dạo chơi, thư giãn trong kỳ nghỉ lễ.

Các tuyến phố xung quanh hồ như Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hàng Khay, Hàng Bài, Đinh Lễ,… đông nghịt người dân và du khách đến du xuân, chụp ảnh kỷ niệm.

Ngay từ 7h sáng, nhiều “nàng thơ” diện áo dài truyền thống với gam màu rực rỡ, tranh thủ ghi lại những bộ ảnh kỷ niệm trong không khí xuân về của dịp đầu năm mới.

Tuệ Anh (17 tuổi, áo xanh, trú tại Thái Nguyên) cho biết, cả nhóm đã lên kế hoạch, chủ động sắp xếp lịch trình từ trước để xuống Hà Nội “bắt trend” chụp ảnh Tết sớm. Để kịp thời điểm đẹp, nhóm bạn trẻ dậy từ 4h sáng trang điểm, chuẩn bị đạo cụ, trang phục, tấm hắt sáng… rồi di chuyển hơn 100km đến khu vực hồ Gươm.

“Hồ Gươm là biểu tượng của Hà Nội, nên ngay từ đầu cả nhóm đã rất háo hức với chuyến đi này. Không khí quanh hồ Gươm lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp, đặc biệt vào những ngày đầu năm khiến cảm giác Tết đến ngày càng rõ rệt hơn. Bước sang năm mới, em mong mọi việc diễn ra thuận lợi, học tập đạt kết quả tốt và có thể đỗ vào ngôi trường đại học mà mình đã ấp ủ từ lâu”, Tuệ Anh hào hứng nói.

Trong tà áo dài truyền thống, mỗi bạn trẻ đều mong lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ.

Từ sáng sớm, Thu Trang (24 tuổi, mặc áo hồng, phường Long Biên) đã có mặt tại khu vực hồ Gươm cùng bạn bè để tận hưởng không khí ngày đầu năm. Giữa dòng người tấp nập, Trang tranh thủ lưu giữ những khung hình kỷ niệm trong tiết trời dịu mát, nắng nhẹ trải đều mặt hồ, tạo điều kiện lý tưởng cho việc chụp ảnh.

Chia sẻ thêm, Trang cho biết nhóm đã dành hơn 2 tiếng đồng hồ chụp ảnh và dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển sang những điểm lân cận để hoàn chỉnh trọn vẹn bộ ảnh đầu xuân.

Chia sẻ về lựa chọn trang phục trong buổi chụp ảnh, Nguyễn Ngân (19 tuổi, phường Thanh Xuân) cho biết, cô chọn bộ áo dài phối ren với thiết kế khác biệt so với những mẫu áo dài truyền thống quen thuộc. Theo Ngân, việc thử nghiệm nhiều kiểu áo dài khác nhau là cách để làm mới hình ảnh bản thân và tận hưởng không khí năm mới theo một cách riêng.

“Năm mới, em mong bản thân luôn có thật nhiều sức khỏe, đủ năng lượng để theo đuổi những dự định đã đặt ra, đặc biệt là ước mơ được đi du học trong thời gian tới”, Ngân chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động chụp ảnh áo dài, nhiều người còn lựa chọn tham gia các trải nghiệm khác như vẽ phác hoạ chân dung, ngồi nhâm nhi ly cà phê và trò chuyện cùng bạn bè, góp phần tạo nên không gian sinh hoạt nhẹ nhàng, thư thả.

Nhiều địa điểm lân cận như trụ sở báo Hà Nội Mới hay phố Tràng Tiền cũng thu hút đông đảo bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, dạo chơi.