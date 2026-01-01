CIA lên tiếng về cáo buộc Ukraine tập kích dinh thự Tổng thống Nga

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh được cho là xác UAV bị bắn rơi (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Mỹ ngày 31/12 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã báo cáo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng CIA hoài nghi về cáo buộc Ukraine tập kích dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần.

CIA hiện từ chối bình luận.

Trước đó, Nga cáo buộc quân đội Ukraine nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod trong cuộc tấn công bằng hơn 90 UAV tự sát hôm 29/12.

Bộ Quốc phòng Nga công bố bản đồ ghi lại đường bay của UAV Ukraine nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod. Bản đồ cho thấy đường bay của các UAV, được phóng từ nhiều địa điểm ở Ukraine, bay về phía bắc tới vùng Novgorod của Nga qua các vùng Bryansk, Smolensk và Tver.

Nga công bố video phát hiện UAV tập kích dinh thự của Tổng thống Putin (Video: RT).

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy mảnh vỡ của một trong số UAV được sử dụng trong vụ tấn công bất thành này.

Theo Bộ này, hơn một nửa số máy bay không người lái đã bị đánh chặn từ khoảng cách vài trăm km, nhưng không nêu rõ căn cứ nào để biết chúng hướng tới Valdai. Số còn lại bị đánh chặn trên bầu trời Novgorod trong khoảng từ 3h đến 8h30 sáng 29/12 theo giờ địa phương.

Cáo buộc được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump gặp ông Zelensky tại khu nghỉ dưỡng gia đình Mar-a-Lago ở Florida. Trong cuộc họp này, chủ nhân Nhà Trắng tỏ ra lạc quan về tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm.

Tổng thống Putin đã nêu cáo buộc với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong một cuộc điện đàm. Khi đó, Tổng thống Trump cho biết, ông rất tức giận về điều này. "Nếu đúng như vậy thì thật tệ. Tôi rất tức giận... Đây là một giai đoạn nhạy cảm. Đây không phải là thời điểm thích hợp”, ông nói.

Trong khi đó, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc. Một số quan chức châu Âu cũng tỏ ra hoài nghi cáo buộc của Moscow.

Cao ủy Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại, bà Kaja Kallas, cho rằng đây là một “sự đánh lạc hướng có chủ ý” của Moscow.

Tính đến ngày 31/12, vẫn chưa có xác nhận độc lập nào về vụ tấn công. Tuy nhiên, các cáo buộc của Nga cùng phản ứng từ châu Âu và Ukraine cho thấy cả 2 bên đang tìm cách định hình quan điểm của chính quyền Tổng thống Trump về cuộc chiến ở Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm. Kế hoạch này đã được rút gọn còn 20 điểm sau các cuộc tham vấn tích cực giữa phái đoàn Mỹ với cả Nga và Ukraine.

Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky khẳng định, kế hoạch đã hoàn tất 90-95%, chỉ còn 1-2 điểm vướng mắc xoay quanh vấn đề lãnh thổ.