Ô tô lùi xe, va chạm với nhiều người xem pháo hoa ở Hải Phòng

Theo chính quyền địa phương, khoảng 23h30 đêm 31/12/2025, trước số nhà 111 đường Trần Phú (TP Hải Phòng), rất đông người di chuyển về Quảng trường Nhà hát thành phố để xem pháo hoa chào năm mới 2026.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Đ.X.).

Theo camera người dân ghi lại, ôtô biển số 15A-340.xx len qua đám đông, cố rẽ vào đường Trần Phú. Do lượng người đi bộ và xe máy quá đông, trong lúc lùi xe, tài xế mất kiểm soát, va chạm với nhiều người và phương tiện đi đường.

Rất may vụ va chạm không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi được người dân và lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, tài xế không hợp tác, đóng kín cửa và cố thủ trong xe. Sau thời gian vận động và áp dụng biện pháp cần thiết, lực lượng chức năng đã đưa một người đàn ông ra khỏi xe.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Cũng trong đêm 31/12/2025, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng, lực lượng HP22 được huy động tối đa nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đường phố, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chào năm mới 2026.

Phòng Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 949 trường hợp tham gia giao thông đường bộ, phát hiện 23 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và xử phạt tổng số tiền 68,5 triệu đồng.