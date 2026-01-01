Nhậu mừng Tết Dương lịch, nam công nhân ở TPHCM bị phạt 9 triệu đồng

Ngày 1/1, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường thuộc địa bàn đảm trách.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, vào lúc 15h18 cùng ngày, tổ công tác phát hiện ông M.V.T. (SN 1972, quê Cần Thơ) chạy xe máy trên đường Hoàng Hữu Nam (phường Tăng Nhơn Phú) có biểu hiện không tỉnh táo nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với ông T. (Ảnh: Hoàng Hướng).

Kết quả từ máy đo nồng độ cồn cho thấy, ông T. vi phạm 0,450mg/lít khí thở (vượt mức kịch khung). Thời điểm kiểm tra, nam tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe. CSGT đã đưa nam tài xế về trụ sở để làm việc ngay sau đó.

Ông T. cho biết, bản thân làm công nhân. Dịp Tết dương lịch được nghỉ nên ông qua nhà người bạn ăn nhậu mừng năm mới. "Tôi đến lúc 11h, uống khoảng 4 lon sau đó ra về. Vì chủ quan nhà gần nên tôi tự chạy xe máy về, không may đi qua đường này bị CSGT thổi phạt", ông T. phân trần.

Trước đó khoảng 1 giờ, tổ công tác cũng phát hiện ông P.Đ.T. (SN 1978, ngụ phường Dĩ An) chạy xe máy qua khu vực vòng xoay Linh Xuân, phường Linh Xuân vi phạm nồng độ cồn 0,624mg/lít khí thở.

Kết quả từ máy đo cho thấy, nam tài xế vi phạm nồng độ cồn 0,450mg/lít khí thở (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Nghị định 168, với mức nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở, cả hai tài xế sẽ bị phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Ngoài hai tài xế nói trên, sáng cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc cũng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác trong ngày đầu năm mới.

Ngày 31/12/2025, PC08 đã đồng loạt ra quân bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026.

Trong đợt ra quân này, lực lượng CSGT sẽ tăng cường xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy; các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa gồm chở quá số người quy định, quá tải, quá khổ; dừng, đỗ xe, đón, trả khách không đúng quy định…