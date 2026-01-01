Xuân Son gây chú ý với hai thông điệp đặc biệt đầu năm mới

Trong ngày đầu năm mới (1/1), cầu thủ Nguyễn Xuân Son đã đăng tải hai bài viết trên trang cá nhân nhằm bày tỏ tình yêu với đội tuyển Việt Nam cũng như CLB Nam Định.

Xuân Son gửi tình yêu tới đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Ở bài đầu tiên, Xuân Son viết: “Phần 1. (Tình yêu dành cho lá cờ)

Năm 2025 là năm thử thách nhất trong sự nghiệp của tôi, năm mà tôi phải vượt qua giới hạn của bản thân”.

Trong bài viết này, Xuân Son đăng tải những bức hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024. Đây là giải đấu mà Xuân Son đã ra mắt và thi đấu cực tốt trong màu áo đỏ.

Trong đó, người hâm mộ đã được chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là hình ảnh Xuân Son ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ, tỏa sáng rực rỡ trên sân cỏ hay thời khắc anh ôm chân đầy đau đớn trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 với Thái Lan.

Sau khi dính chấn thương nặng, Xuân Son đã nỗ lực hồi phục chấn thương. Mới đây, anh đã trở lại đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 11.

Xuân Son gửi tình yêu tới CLB Nam Định (Ảnh: FBNV).

Ở bài viết thứ hai, Xuân Son bày tỏ tình yêu tới CLB Nam Định: “Phần 2. (Tình yêu màu xanh)

Đội bóng này sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi; tôi đã trải qua những năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình ở đây. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bóng đá, vì những khoảnh khắc tuyệt vời này. Thép Xanh Nam Định FC”.

Xuân Son luôn dành tình cảm rất lớn cho CLB Nam Định, nơi anh xem là mái nhà thứ hai của mình. CLB này đã giúp tiền đạo gốc Brazil vươn lên mạnh mẽ, trở thành chân sút hàng đầu V-League cũng như nuôi dưỡng tình yêu của anh với đội tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, vào tháng 4/2025 (khi Xuân Son đang điều trị chấn thương nặng), CLB Nam Định vẫn gia hạn hợp đồng với anh tới năm 2031. Động thái này khiến chân sút sinh năm 1997 vô cùng cảm động.

Trong năm 2026, Xuân Son đang kỳ vọng sẽ bùng nổ, gặt hái được thành công trong màu áo đội tuyển Việt Nam và CLB Nam Định. Anh hứa hẹn sẽ “lợi hại hơn xưa” khi vừa trở lại sau chấn thương nặng.