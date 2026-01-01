Vợ đăng bài khen chồng "học dốt nhưng thu nhập cao hơn thạc sĩ, kỹ sư"

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây chỉ là chia sẻ mang tính đùa vui, thể hiện sự tự hào của người vợ trước thành quả lao động của chồng.

Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối, cho rằng bài đăng dễ bị hiểu theo chiều hướng cổ súy quan điểm “không cần học vẫn thành công”, vô tình đặt giá trị của học tập và bằng cấp vào thế đối lập với thu nhập.

Vợ đăng bài khen chồng học dốt nhưng kiếm nhiều tiền hơn kỹ sư, thạc sĩ, khiến dư luận xôn xao (Ảnh: Huyền Trang).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chủ nhân bài viết nói trên, chị M.T.L. (ngụ tại Hà Nội), cho biết bản thân khá bất ngờ khi một dòng trạng thái đăng tải với tâm thế vui vẻ cá nhân lại lan truyền mạnh và bị hiểu theo nhiều chiều hướng.

“Ban đầu tôi chỉ đăng cho vui, đúng kiểu trêu đùa giữa vợ chồng. Tôi là người hướng ngoại, hay đăng linh tinh lên mạng xã hội. Ai hiểu thì trêu lại cho vui thôi, không ngờ bài viết lại lên xu hướng, thu hút nhiều người xem rồi nảy ra tranh cãi”, chị L. chia sẻ.

Theo chị, ý định ban đầu của bài viết hoàn toàn không nhằm phủ nhận vai trò của việc học hay đề cao chuyện “học dốt mà giàu”.

Chị thừa nhận cách dùng từ trong bài đăng là chưa phù hợp và dễ gây hiểu lầm.

“Cái sai của tôi là viết hơi nhạy cảm, thú thật không ai lại tự hào về việc học dốt cả. Lúc đăng bài viết này lên mạng xã hội, tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ trong phạm vi bạn bè quen biết mới xem được. Một thời gian sau, tôi mới biết khi đăng bài viết lên mạng xã hội, người khác không cần kết bạn với mình vẫn xem được bài”, chị nói.

Chị L. cho biết thêm chồng chị tuy học lực ở trường không nổi trội nhưng lại có tay nghề vững trong lĩnh vực bếp, luôn chăm chỉ rèn luyện và học hỏi trong quá trình làm việc.

Thành công sự nghiệp hiện tại của anh là kết quả của quá trình lao động nghiêm túc, tích lũy kinh nghiệm và nỗ lực không ngừng, chứ không phải “ăn may” hay phủ định vai trò của tri thức.

Trước những ý kiến cho rằng bài đăng mang tính so sánh, xem thường người có bằng đại học, chị khẳng định đây không phải quan điểm của mình.

Bản thân chị từng học đại học và không hề phủ nhận giá trị của con đường học tập chính quy.

“Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ coi thường việc học đại học hay phủ nhận giá trị của bằng cấp. Bởi chính tôi cũng từng theo đuổi và lấy bằng đại học”, chị L. bộc bạch.

Sau khi bài viết gây tranh cãi, chị cho biết đã đọc nhiều bình luận trái chiều và tự nhìn nhận lại cách sử dụng mạng xã hội của bản thân. Theo chị, sự việc lần này là một bài học về việc cẩn trọng hơn trong cách diễn đạt, nhất là với những nội dung có thể tác động đến nhận thức chung.

Dưới góc nhìn của người trong cuộc, chị L. mong dư luận nhìn nhận câu chuyện một cách công bằng hơn, không tuyệt đối hóa một bài đăng cá nhân thành quan điểm sống hay thông điệp xã hội.

