Bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư “nhờ nuôi giúp”

4h10 sáng 1/1, một bé trai sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước nhà anh Bùi Thanh Quốc (đường ĐT609, thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng). Thông tin này được ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, xác nhận.

Cạnh bé trai là một bức thư với nội dung: “Vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi không thể nuôi dưỡng và chăm sóc con tôi mới sinh. Tôi để ở đây, gia đình nào nhặt được thì nuôi giúp. Tôi mong mọi người và chính quyền đừng tìm tôi”.

Bé trai đang được chăm sóc tại nhà anh Quốc (Ảnh: UBND xã Điện Bàn Tây).

Qua kiểm tra ban đầu, bé trai được xác định khoảng 6 ngày tuổi, nặng 3,1kg, có ngoại hình và sức khỏe bình thường. Gia đình anh Quốc đã nhanh chóng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây cho biết địa phương đã lập biên bản sự việc với sự chứng kiến của đại diện Trạm Y tế xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các cơ quan liên quan. Hiện tại, bé trai đã được UBND xã tạm thời giao cho gia đình anh Quốc chăm sóc.

UBND xã Điện Bàn Tây cũng đã phát thông báo tìm thân nhân của bé. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát hiện, nếu không có thân nhân liên hệ nhận bé, UBND xã sẽ làm các thủ tục đăng ký khai sinh cho bé theo quy định của pháp luật.