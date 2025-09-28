Toàn cảnh 7 ki-ốt ở vị trí “vàng” gần chợ Đà Lạt được tháo dỡ

7 ki-ốt kinh doanh cà phê, đồ uống và quầy lưu niệm tại khu Hòa Bình, phường Xuân Hương, thành phố Đà Lạt, đã được cơ quan chức năng tháo dỡ để phục vụ công tác chỉnh trang đô thị. Hoạt động này dự kiến hoàn tất trong tháng 9, mở ra không gian mới cho khu vực vốn là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách.

Mỗi ki-ốt có diện tích khoảng 10m2, nằm cạnh Rạp Hòa Bình và chợ Đà Lạt, từng là nơi lý tưởng để du khách dừng chân thưởng thức cà phê, ngắm cảnh.

Anh Nguyễn Thái Cảnh, một du khách từ Đồng Nai, bày tỏ sự tiếc nuối: "Hè năm trước, tôi ghé vào một ki-ốt cạnh "khu Hồng Kông" chợ Đà Lạt thưởng thức cà phê, ngắm cảnh. Đây là điểm dừng chân lý tưởng vì tại nơi này, tôi được hòa mình vào không gian bình dị, lãng mạn của Đà Lạt. Bây giờ quay lại, khu vực này đã được dỡ bỏ, thật tiếc".

Theo UBND phường Xuân Hương, việc tháo dỡ các ki-ốt đã được triển khai trong nhiều ngày qua. Sau khi hoàn tất, Phòng Kinh tế hạ tầng, đô thị của phường sẽ tiến hành chỉnh trang, trồng hoa và cây xanh tại các vị trí này, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 165 triệu đồng.

Các ki-ốt này, được xây dựng từ năm 2003, thuộc quyền quản lý của Trung tâm Quản lý nhà (Sở Xây dựng Lâm Đồng) và đã được cho thuê để kinh doanh trong nhiều năm. Đầu tháng 9, UBND phường Xuân Hương đã ban hành quyết định thu hồi hơn 217m2 đất và 7 ki-ốt để thực hiện chỉnh trang đô thị.

Hiện trường các ki-ốt sau tháo dỡ còn ngổn ngang gạch, kính vỡ và gỗ.

UBND phường Xuân Hương đã yêu cầu Trung tâm Quản lý nhà và các cá nhân, tổ chức thuê ki-ốt chủ động tháo dỡ, thu hồi tài sản.

Đồng thời, các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện.

Phần móng trụ của các ki-ốt vẫn còn sót lại, chờ cơ quan chức năng xử lý trong thời gian tới.

Một nữ tiểu thương, người đã thuê ki-ốt và buôn bán cà phê từ năm 2014 đến đầu năm 2025, chia sẻ rằng nguồn thu từ đây đã giúp chị trang trải cuộc sống và nuôi 3 con ăn học. Dù đã trả lại ki-ốt, chị vẫn nán lại khu Hòa Bình để buôn bán tạm thời vì chưa tìm được không gian mới.

Việc tháo dỡ này đánh dấu một bước trong kế hoạch chỉnh trang đô thị của Đà Lạt, nhằm tạo ra không gian công cộng thông thoáng và hiện đại hơn, dù có thể để lại nhiều kỷ niệm trong lòng người dân và du khách.