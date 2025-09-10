Đường phố trung tâm Đà Lạt thành "sông" do mưa lớn kéo dài

Trưa 10/9, cơn mưa nặng hạt kéo dài gần 1 giờ trút xuống phường Xuân Hương - Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt, phường Langbiang - Đà Lạt... (Lâm Đồng) khiến một số khu vực đường giao thông, khu dân cư bị ảnh hưởng. Trong đó, nước từ thượng nguồn đổ về khiến tuyến phố Phan Đình Phùng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) ngập sâu.

Theo người dân, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến gần 1km đường Phan Đình Phùng (đoạn gần nút giao Phan Đình Phùng - Xô Viết Nghệ Tĩnh) bị ngập 0,3-0,6m.

Nước dâng nhanh khiến giao thông qua tuyến phố Phan Đình Phùng bị gián đoạn. "Đến khoảng 12h30, nước lũ dâng cao và bắt đầu tràn vào nhà. Dù nhiều hộ dân đã che chắn, kê vật dụng lên cao nhưng vẫn bị nước thấm ướt, gây hư hỏng", bà Bùi Thị Nga, người dân địa phương cho biết.

Một người dân cố gắng điều khiển xe máy băng qua đoạn đường bị ngập.

Nước dâng cao làm xe máy của một người dân bị chết máy.

Cửa sắt của một hộ dân bên phố Phan Đình Phùng bị sóng nước đánh sập.

Chị Nguyễn Thị Bích Phương, người kinh doanh cửa hàng ăn uống bên phố Phan Đình Phùng nói: "Mưa như trút nên chỉ sau vài chục phút, nước đổ về ngập đường và dâng vào nhà. Quán của tôi bị nước ngập khoảng 40cm khiến tủ lạnh, bàn ghế, nhiều vật dụng khác hư hỏng. Một số khách đang dùng bữa trưa tại quán cũng bị mắc kẹt".

Bà Võ Thị Thu Nga cùng người thân trong gia đình tổ chức dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút. Bà Nga cho biết, gia đình bà ở gần suối Phan Đình Phùng nên nước dâng cao, bị ngập sâu 0,7m.

Một hộ kinh doanh tổ chức dọn dẹp, đẩy nước và bùn đất ra ngoài.

Một người dân múc nước từ trong nhà đổ ra ngoài đường để cứu các vật dụng bị nước nhấn chìm.

Một hộ kinh doanh nệm chủ động kê hàng hóa lên cao để tránh ngập.

Theo người dân, nước tràn vào nhà rất nhanh, rút cũng nhanh nhưng để lại hậu quả nặng nề khi nhiều vật dụng bị ngấm nước, hư hỏng.

Người dân tổ chức xịt rửa, đẩy bùn đất và rác bẩn ở mặt tiền nhà, cửa hàng để tiếp tục kinh doanh.

Ông Bùi Văn Thành, người dân phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, lượng nước từ thượng nguồn đổ về con suối trong khu dân cư, khi đến đường Phan Đình Phùng thì bị ùn ứ do cầu Phan Đình Phùng quá thấp. Việc này đã được người dân phản ánh lên cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết.