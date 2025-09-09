Cách đi qua nút giao phức tạp ở Đà Lạt an toàn, không bị phạt

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hơn 1 tháng qua, đơn vị đã tổ chức phạt “nguội” hơn 700 tài xế điều khiển ô tô vi phạm giao thông tại các nút giao trọng điểm thuộc khu vực đô thị Đà Lạt.

Các phương tiện bị xử lý đa phần mắc lỗi điều khiển phương tiện rẽ trái sai quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ. Trong đó, phần lớn phương tiện vi phạm tại nút giao Kim Cúc (đường Trần Hưng Đạo - Ba Tháng Tư - Hồ Tùng Mậu - Bà Huyện Thanh Quan - Khởi Nghĩa Bắc Sơn); nút giao Bà Triệu - Nguyễn Văn Cừ; nút giao Nguyễn Văn Cừ - Ba Tháng Hai; nút giao Hoàng Văn Thụ - Trần Phú.

CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng làm nhiệm vụ phân luồng tại tuyến phố trung tâm Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Lực lượng cảnh sát giao thông cho rằng, người điều khiển phương tiện vi phạm do chưa nắm bắt rõ quy định về hướng tuyến, đèn tín hiệu hoặc các chỉ dẫn, biển báo giao thông. Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các tài xế lưu ý, chấp hành tín hiệu đèn, biển báo để đảm bảo an toàn, hạn chế vi phạm.

Trong đó, lực lượng chức năng cho biết, tài xế điều khiển phương tiện từ đường Ba Tháng Tư về nút giao Kim Cúc (hướng đèo Prenn vào trung tâm) cần quan sát đèn tín hiệu và 2 bảng chỉ dẫn có mũi tên xanh. Tại đây, 2 bảng chỉ dẫn mũi tên xanh cho phép phương tiện đi thẳng qua Trần Hưng Đạo, rẽ phải vào đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn.

Trường hợp muốn điều khiển phương tiện di chuyển qua đường Bà Huyện Thanh Quan để xuống hồ Xuân Hương, tài xế cần tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.

Nút giao Kim Cúc ở trung tâm Đà Lạt có hướng tuyến giao thông phức tạp (Ảnh: An Chi).

Đối với trường hợp lưu thông từ đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn về vòng xoay Kim Cúc, tài xế phải chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường, rẽ phải vào đường Trần Hưng Đạo. Tài xế điều khiển phương tiện đè vạch xương cá, đi thẳng vào nút giao sẽ bị xử lý.

Khi lái xe trên đường Trần Hưng Đạo hướng từ vòng xoay Trại Mát về nút giao Kim Cúc, tài xế cần tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Trường hợp rẽ phải vào hướng Hồ Tùng Mậu, các phương tiện làn ngoài cùng được di chuyển không theo tín hiệu đèn.

CSGT lưu ý, tài xế không được điều khiển phương tiện đè lên vạch xương cá, phương tiện làn trong chỉ được rẽ theo tín hiệu đèn.

Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân, du khách quan sát, tuân thủ tín hiệu đèn, biển báo giao thông khi điều khiển phương tiện đến các nút giao Bà Triệu - Nguyễn Văn Cừ; Nguyễn Văn Cừ - Ba Tháng Hai; Hoàng Văn Thụ - Trần Phú để đảm bảo an toàn, tránh vi phạm.