Vách taluy đổ ập xuống con hẻm ở Đà Lạt

Ngày 10/9, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp cùng người dân xử lý hiện trường vụ sạt lở taluy tại một con hẻm ở địa phương.

Taluy đổ ập xuống đường bê tông bên dưới ở Đà Lạt (Ảnh cắt từ video).

Lúc 17h50 cùng ngày, vách taluy trong con hẻm trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường Xuân Hương - Đà Lạt, bất ngờ đổ ập xuống. Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá vùi lấp con đường bê tông.

Vách taluy này từng được một hộ dân kè, gia cố bằng đá chẻ, cao khoảng 3m, dài hơn 5m.

Theo lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang phối hợp cùng người dân di chuyển đất đá, khắc phục sự cố và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.