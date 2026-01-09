Vụ 130 tấn thịt lợn bệnh: Novaland sở hữu gián tiếp cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Trong vụ 130 tấn thịt lợn bệnh được "phù phép", tâm điểm chú ý của dư luận dồn vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã chứng khoán: CAN). Cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 2 tấn thịt được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh.

Đồ hộp Hạ Long là doanh nghiệp lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến, được biết đến với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu...

Thịt lợn nhiễm bệnh được phát hiện có trong sản phẩm của Công ty Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: CAN).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex - mã chứng khoán: SEA), đơn vị này nắm quyền chi phối 27,75% vốn tại công ty Đồ hộp Hạ Long. Báo cáo quản trị 6 tháng của công ty làm pate "cột đèn" Hải Phòng cũng nêu Seaprodex là cổ đông lớn duy nhất.

Điều đáng nói là gần đây, công ty thủy sản có biến động về cơ cấu cổ đông. Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp - doanh nghiệp con thuộc Tập đoàn Novaland - đã mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA, tương đương 24,03% vốn và trở thành cổ đông lớn từ ngày 23/12.

Như vậy, ông lớn bất động sản Novaland thông qua khoản đầu tư tài chính vào Seaprodex đã sở hữu gián tiếp cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Thời điểm sở hữu cổ phần diễn ra sau khi vụ việc "phù phép" thịt bẩn bị phát hiện (tháng 9/2025).

Ngoài Novaland, một cổ đông lớn khác cũng xuất hiện tại Seaprodex là Công ty cổ phần Đầu tư Redwood. Cổ đông này mua và sở hữu 8,44% vốn tại doanh nghiệp thủy sản.

Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp, Đầu tư Redwood có tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nova Cồn Ấu, được thành lập vào 2012 và Novaland là cổ đông lớn. Người đại diện theo pháp luật thời điểm này là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland.

Sau đó, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty Du lịch và Nghỉ dưỡng Nova Phù Sa trước khi có tên là Công ty Đầu tư Redwood như hiện nay. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT của công ty cũng chuyển từ ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Novaland) sang ông Bùi Đạt Chương (em trai ông Nhơn) và nay là ông Lý Trường An. Cơ cấu sở hữu không được tiết lộ.