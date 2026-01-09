Vụ 130 tấn thịt lợn bệnh: Novaland sở hữu gián tiếp cổ phần Đồ hộp Hạ Long
(Dân trí) - Công ty con của Novaland vào cuối tháng 12 đã trở thành cổ đông lớn sở hữu hơn 24% vốn của Seaprodex. Còn Seaprodex lại nắm 27,75% vốn Công ty Đồ hộp Hạ Long.
Trong vụ 130 tấn thịt lợn bệnh được "phù phép", tâm điểm chú ý của dư luận dồn vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã chứng khoán: CAN). Cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 2 tấn thịt được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh.
Đồ hộp Hạ Long là doanh nghiệp lâu năm trong ngành thực phẩm chế biến, được biết đến với các sản phẩm đồ hộp tiện lợi như pate "cột đèn" Hải Phòng, pate gan, thịt hộp, cá ngừ ngâm dầu...
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex - mã chứng khoán: SEA), đơn vị này nắm quyền chi phối 27,75% vốn tại công ty Đồ hộp Hạ Long. Báo cáo quản trị 6 tháng của công ty làm pate "cột đèn" Hải Phòng cũng nêu Seaprodex là cổ đông lớn duy nhất.
Điều đáng nói là gần đây, công ty thủy sản có biến động về cơ cấu cổ đông. Công ty cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp - doanh nghiệp con thuộc Tập đoàn Novaland - đã mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA, tương đương 24,03% vốn và trở thành cổ đông lớn từ ngày 23/12.
Như vậy, ông lớn bất động sản Novaland thông qua khoản đầu tư tài chính vào Seaprodex đã sở hữu gián tiếp cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Thời điểm sở hữu cổ phần diễn ra sau khi vụ việc "phù phép" thịt bẩn bị phát hiện (tháng 9/2025).
Ngoài Novaland, một cổ đông lớn khác cũng xuất hiện tại Seaprodex là Công ty cổ phần Đầu tư Redwood. Cổ đông này mua và sở hữu 8,44% vốn tại doanh nghiệp thủy sản.
Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp, Đầu tư Redwood có tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Du lịch sinh thái Nova Cồn Ấu, được thành lập vào 2012 và Novaland là cổ đông lớn. Người đại diện theo pháp luật thời điểm này là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland.
Sau đó, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty Du lịch và Nghỉ dưỡng Nova Phù Sa trước khi có tên là Công ty Đầu tư Redwood như hiện nay. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT của công ty cũng chuyển từ ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Novaland) sang ông Bùi Đạt Chương (em trai ông Nhơn) và nay là ông Lý Trường An. Cơ cấu sở hữu không được tiết lộ.
Ngày 8/1, Công an Hải Phòng cho biết, qua nghiệp vụ, ngày 8/9/2025 Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hai ô tô vận chuyển hơn 1,2 tấn thịt lợn ôi thiu, không rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng bắt giữ Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt.
Kết quả xét nghiệm xác định số thịt trên xe và nhiều mẫu trong kho lạnh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Công an đã niêm phong 4 kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.
Ngày 12/9/2025, vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm được khởi tố; đến 24/12/2025, cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can theo Khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Giải trình về vụ việc, Công ty Đồ hộp Hạ Long khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.
Ngay sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, Halong Canfoco cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Công ty cũng rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.
Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, đơn vị này lưu ý toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. “Các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ”, đơn vị này nêu.