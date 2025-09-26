Tháo dỡ 7 ki-ốt ở vị trí “vàng” gần chợ Đà Lạt

Ngày 26/9, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, cơ quan chức năng của phường tổ chức tháo dỡ 7 ki-ốt tại khu Hòa Bình để chỉnh trang đô thị, trồng hoa, cây xanh, tạo không gian phục vụ mục đích công cộng theo quy định. Việc tháo dỡ được triển khai nhiều ngày qua và đang vào giai đoạn hoàn tất.

Ki-ốt ở khu Hòa Bình, phường Xuân Hương - Đà Lạt đang được cơ quan chức năng tháo dỡ (Ảnh: Minh Hậu).

Theo kế hoạch, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt giao Phòng Kinh tế hạ tầng, đô thị chỉnh trang, trồng hoa tại khu vực 7 ki-ốt đã được tháo dỡ. Tổng kinh phí thực hiện việc chỉnh trang khoảng 165 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 8/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt ban hành quyết định thu hồi hơn 217m2 đất và 7 ki-ốt tại khu vực trên. Các công trình này thuộc quyền quản lý của Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi tháo dỡ 7 ki-ốt, cơ quan chức năng trồng hoa, cây xanh, thực hiện chỉnh trang đô thị (Ảnh: Minh Hậu).

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt yêu cầu Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng và các cá nhân, tổ chức thuê nhà, đất của đơn vị này chủ động tháo dỡ, thu hồi tài sản tại 7 ki-ốt. Đồng thời, phường Xuân Hương - Đà Lạt giao các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường khi thực hiện tháo dỡ các ki-ốt.

7 ki-ốt trên được người dân thuê lại của cơ quan chức năng để kinh doanh cà phê, nước uống, hàng hóa phục vụ khách du lịch nhiều năm qua. Khu vực 7 ki-ốt là vị trí “vàng”, cạnh rạp Hòa Bình và chợ Đà Lạt.