Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.600 tỷ đồng

Bộ Công Thương vừa công bố số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2025. Theo đó, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối tính đến hết tháng 9/2025 là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

Năm doanh nghiệp có số dư quỹ lớn nhất là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với hơn 3.085 tỷ đồng, Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (hơn 461 tỷ đồng), Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TPHCM (hơn 328 tỷ đồng), Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ (hơn 391 tỷ đồng) và Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty Xăng dầu quân đội (hơn 300 tỷ đồng).

Bộ Công Thương cũng lưu ý Tổng Công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV không còn là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu kể từ ngày 26/8/2025. Số liệu về tình hình trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu của doanh nghiệp được tổng hợp trên cơ sở báo cáo tháng 7, 8 năm 2025 của công ty.

Nhân viên đổ xăng cho khách hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ cuối năm 2023 đến nay, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương không chi sử dụng và cũng không yêu cầu doanh nghiệp trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các kỳ điều hành giá. Vì vậy, mức tăng của quỹ trong thời gian qua chủ yếu đến từ lãi phát sinh trên số dư hiện có.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu được lập theo Nghị định 84/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi sau này (Nghị định 83 và 95). Quỹ này không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước, do các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tự thu chi, quản lý tại tài khoản ngân hàng. Mức trích lập và chi sẽ do cơ quan quản lý quyết định tại mỗi kỳ điều hành.