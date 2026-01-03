Nga tung hỏa lực đáp trả Ukraine sau vụ nơi ở Tổng thống Putin bị tấn công

Một máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga được trang bị tên lửa Kinzhal (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1 tuyên bố, trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn và 6 cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quân sự khác bên trong lãnh thổ Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đây là đòn đáp trả của Moscow sau “các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Nga”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các loại vũ khí có độ chính xác cao, bao gồm tên lửa Kinzhal, đã được sử dụng trong các cuộc tấn công.

Các mục tiêu trong các cuộc tấn công của Nga bao gồm các cơ sở sản xuất máy bay không người lái tầm xa của Ukraine và các địa điểm phóng vũ khí này.

Các doanh nghiệp khác thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng cung cấp năng lượng cũng bị tấn công.

Các cuộc tấn công cũng nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông và cảng được lực lượng Kiev sử dụng, các kho vũ khí và nhiên liệu, và các địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Đòn đáp trả của Nga được thực hiện sau khi Nga cáo buộc Ukraine phóng 91 máy bay không người lái tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Novgorod vào đêm 28/12, rạng sáng 29/12.

Nga tuyên bố tất cả máy bay không người lái của Ukraine đều bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ.

Bộ Quốc phòng Nga công bố bản đồ ghi lại đường bay của máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod. Bản đồ cho thấy đường bay của các máy bay không người lái, được phóng từ nhiều địa điểm ở Ukraine, bay về phía bắc tới vùng Novgorod của Nga qua các vùng Bryansk, Smolensk và Tver.

Moscow đã lên án vụ tấn công này và tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn. Nga tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong đàm phán hòa bình, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả Ukraine bằng biện pháp không phải ngoại giao.

Ukraine tiếp tục bác bỏ việc thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy, đồng thời mô tả cáo buộc của Nga nhằm khoét sâu chia rẽ giữa Kiev và Washington sau cuộc gặp cuối tuần qua giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky để bàn về kế hoạch hòa bình.

Trong khi đó, cộng đồng tình báo Mỹ cũng như giới chức châu Âu tỏ ra hoài nghi về cáo buộc của Moscow.

Theo các nguồn tin nội bộ, cộng đồng tình báo Mỹ nói rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào về việc Ukraine tập kích dinh thự của ông Putin, mà dường như chỉ nhắm đến một mục tiêu quân sự cũng ở khu vực này nhưng cách xa.

Tổng thống Trump, khi bình luận về vụ việc ngày 29/12, nói rằng “đây không phải là thời điểm thích hợp cho chuyện này” và cho biết ông sẽ làm rõ liệu vụ tấn công đó có thực sự xảy ra hay không.

Nga đã trích xuất thành công dữ liệu bay từ một trong những máy bay không người lái được cho là đã nhắm vào nơi ở của Tổng thống Putin và Moscow sẽ chuyển dữ liệu này cho phía Mỹ.