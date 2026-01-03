Bữa tối xa xỉ dưới biển Na Uy: Hơn 10 triệu đồng, đặt chỗ trước nhiều tháng

Nằm khuất mình ở mũi cực Nam Na Uy, nơi Biển Bắc và Đại Tây Dương giao nhau, Under không phải là một nhà hàng dễ tiếp cận. Nhưng chính sự tách biệt ấy lại biến nơi đây thành điểm đến được giới du lịch quốc tế nhắc tên nhiều năm qua, kể từ khi công trình này chính thức mở cửa vào năm 2019.

Nhà hàng mang đến trải nghiệm ẩm thực Bắc Âu gắn chặt với môi trường tự nhiên (Ảnh: Kochena).

Kiến trúc độc đáo

Theo National Geographic Travel, Under là nhà hàng dưới nước đầu tiên của châu Âu và cũng là nhà hàng dưới nước lớn nhất thế giới hiện nay, với phòng ăn nằm khoảng 5,5m dưới mực nước biển, rộng khoảng 495m², cho phép thực khách quan sát trực tiếp hệ sinh thái đại dương trong suốt bữa ăn.

Từ trên bờ nhìn xuống, Under trông như một khối bê tông khổng lồ đang dần chìm xuống biển. Công trình được thiết kế bởi Snøhetta, hãng kiến trúc danh tiếng của Na Uy, nổi tiếng với Nhà hát Opera Oslo.

Kiến trúc của Under không nhằm phô trương, mà để “trở thành một phần của cảnh quan biển, chịu sự bào mòn của sóng gió và thời gian”.

Bên trong nhà hàng dưới biển ở Na Uy (Video: AFP).

Bước qua lối vào, thực khách đi dần xuống cầu thang dẫn tới phòng ăn chính. Trước mắt họ là bức tường kính khổng lồ, cao hơn 3m, mở ra thế giới đại dương lạnh giá của Bắc Âu. Cá tuyết, cua, sao biển và những mảng rong biển trôi theo dòng nước trở thành phông nền sống động cho bữa tối.

Không gian đặc biệt ấy khiến Under thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch toàn cầu. TIME từng đưa nhà hàng này vào danh sách “Những điểm đến tuyệt vời nhất thế giới”, còn Euronews gọi đây là “sự kết hợp hiếm hoi giữa kiến trúc, khoa học biển và ẩm thực cao cấp”.

Ở một số góc độ, công trình trông như một khối bê tông đang trôi xuống biển (Ảnh: Snøhetta).

Ẩm thực giữa lòng biển lạnh

Khác với các nhà hàng dưới nước ở vùng nhiệt đới, Under không dựa vào màu nước trong xanh hay san hô rực rỡ. Theo Condé Nast Traveler, điểm hấp dẫn của nơi này nằm ở trải nghiệm ẩm thực Bắc Âu gắn chặt với môi trường tự nhiên xung quanh.

Thực đơn tại Under được xây dựng theo mùa, thường gồm từ 10 đến 15 món, tập trung vào hải sản đánh bắt tại vùng biển Na Uy và nguyên liệu địa phương như rong biển, nấm rừng, quả mọng.

Không gian từ bên trong nhà hàng (Ảnh: Visit Norway).

Visit Norway cho biết nhà hàng đã được trao sao Michelin, một minh chứng cho chất lượng ẩm thực và dịch vụ tại đây.

Giá cho một bữa ăn tại Under được đánh giá là cao ngay cả theo tiêu chuẩn châu Âu. Theo Condé Nast Traveler, chi phí cho menu tasting dao động khoảng 3.800-4.200 NOK/người (10-11 triệu đồng/người), chưa bao gồm đồ uống đi kèm.

Tuy nhiên, nhiều thực khách cho rằng số tiền họ bỏ ra không chỉ để ăn, mà để “mua một trải nghiệm không thể lặp lại”.

Trong bài viết đăng trên National Geographic, một thực khách mô tả cảm giác khi ngồi tại Under là “giống như đang ăn tối trong một bộ phim tài liệu về đại dương, nơi mọi chuyển động ngoài khung kính đều thật và không thể sắp đặt trước”.

Một số du khách khác chia sẻ với Euronews rằng họ đến nhà hàng vào những ngày biển động mạnh, khi sóng đập liên hồi vào vách kính. “Bạn cảm nhận rất rõ sức mạnh của đại dương, và điều đó khiến bữa ăn trở nên đáng nhớ hơn, dù đôi lúc có chút hồi hộp”, một thực khách nhận xét.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng trải nghiệm tại Under đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bữa ăn kéo dài nhiều giờ, vị trí xa trung tâm và việc phải đặt chỗ trước nhiều tháng khiến nơi này không phù hợp với mọi du khách.

“Đây không phải nhà hàng để ghé qua cho biết, mà là điểm đến dành cho những người thật sự muốn trải nghiệm”, Condé Nast Traveler nhận định.

Một đĩa bánh mì dẹt làm từ cây bạch dương ăn kèm tôm hùm đất và chân cừu muối tại nhà hàng Under (Ảnh: National Geographic).

Di chuyển, lưu trú và những trải nghiệm xung quanh

Theo Visit Norway, cách thuận tiện nhất để đến Under là bay tới Kristiansand, thành phố lớn gần nhất ở miền Nam Na Uy, sau đó di chuyển bằng ô tô khoảng 1,5 giờ tới Lindesnes. Khu vực này ít phương tiện công cộng, vì vậy thuê xe là lựa chọn phổ biến của du khách quốc tế.

Về lưu trú, nhiều du khách chọn nghỉ tại Lindesnes Havhotell, khách sạn nằm gần nhà hàng hoặc ở Kristiansand để kết hợp tham quan thành phố.

Ngoài bữa ăn dưới nước, du khách có thể ghé ngọn hải đăng Lindesnes - điểm cực Nam của Na Uy, khám phá thị trấn ven biển Mandal hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền, câu cá vào mùa hè.

Với truyền thông quốc tế, Under không đơn thuần là một điểm ăn uống. National Geographic đánh giá công trình này còn đóng vai trò như một “phòng quan sát sinh học biển”, nơi các nhà nghiên cứu có thể theo dõi sự thay đổi của hệ sinh thái đại dương theo thời gian.