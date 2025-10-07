Quảng Ninh sẽ hợp nhất nhiều trường học, bệnh viện, bảo tàng

Ngày 7/10, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh này đã ban hành Kế hoạch 253 ngày 6/10 về thực hiện sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh này.

Theo kế hoạch, Quảng Ninh xác định lĩnh vực giáo dục là trọng tâm của đợt sắp xếp. Tỉnh giao các cơ quan chuyên môn xây dựng đề án hợp nhất Trường Đại học Hạ Long và Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, hình thành đại học đa ngành trực thuộc tỉnh, hướng tới trở thành cơ sở giáo dục chủ lực vùng Đông Bắc.

Ở bậc cao đẳng, trung cấp, các trường nghề sẽ nhập vào Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh. Trung tâm Sát hạch lái xe và Giám sát giao thông đường bộ được chuyển từ Sở Xây dựng về trường này, tạo mô hình đào tạo nghề chất lượng cao.

Một góc đô thị phường Hạ Long, Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại khối phổ thông, tỉnh chủ trương sáp nhập bốn trường THPT còn hai, đồng thời hợp nhất ba trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành một trung tâm cấp tỉnh có trụ sở chính và các phân hiệu ở địa phương.

Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí sẽ xây dựng đề án tổ chức lại, bao gồm việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh. Bệnh viện Đa khoa Hạ Long sẽ nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Toàn tỉnh sẽ sáp nhập 13 trung tâm y tế thành 5 bệnh viện đa khoa khu vực, đồng thời giảm 171 trạm y tế xã, phường xuống còn khoảng 55 trạm. Các cơ sở bảo trợ xã hội được hợp nhất thành Trung tâm Trợ giúp xã hội, còn Trung tâm Bảo trợ và Trung tâm Điều trị bệnh nhân tâm thần sẽ nhập vào Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh.

Trong lĩnh vực văn hóa - du lịch, Ban Quản lý di tích và danh thắng cùng Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long sẽ nhập vào Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, thống nhất đầu mối quản lý di sản thiên nhiên và văn hóa.

Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Xúc tiến du lịch sẽ nhập vào Bảo tàng tỉnh, đổi tên thành Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Nhiệm vụ xúc tiến du lịch chuyển sang Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, đơn vị sẽ tiếp nhận thêm Trung tâm Xúc tiến & Phát triển công thương để trở thành tổ chức sự nghiệp tự chủ một phần.

Đoàn Nghệ thuật tỉnh đổi tên thành Nhà hát Nghệ thuật tỉnh, còn Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao nhập vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

Ở lĩnh vực kinh tế, đầu tư, tỉnh tiếp tục tinh gọn các ban quản lý dự án và áp dụng cơ chế tài chính mới cho đơn vị sự nghiệp. Giá dịch vụ công sẽ được tính đúng, tính đủ, tiến tới đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ công thay cho cơ chế bao cấp.

Ba Ban quản lý chợ Hạ Long I, Móng Cái và Cái Rồng tạm dừng cổ phần hóa, trong khi Đoàn Khảo sát thiết kế thủy nông và Viện Quy hoạch & Thiết kế Xây dựng sẽ được cổ phần hóa trong giai đoạn 2025-2026. Hai trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống nông, thủy sản dừng cổ phần hóa, chuyển sang giải thể trước năm 2026.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành hoàn thiện đề án gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 15/10. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các vấn đề về tài chính, tài sản, chuyển đổi loại hình đơn vị tự chủ, đồng thời các sở chuyên ngành phải bố trí nhân sự, bảo đảm quyền lợi cho viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp.