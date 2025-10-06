Quảng Ninh “vừa chạy vừa xếp hàng” vận hành chính quyền 2 cấp

Ngày 6/10, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thường kỳ quý III nhằm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm.

Quang cảnh cuộc họp báo (Ảnh: Nguyễn Dương).

Kết quả vận hành sau hơn 3 tháng triển khai

Tại cuộc họp báo, ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, cho biết kết quả bước đầu khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, về tổ chức bộ máy, cấp tỉnh hiện có 14 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND, giảm 6 đơn vị so với trước, đạt tỷ lệ tinh gọn 30%. Số tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập còn 211, giảm 42 đầu mối, đạt tỷ lệ 25%. Ba ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp tỉnh cũng được sắp xếp còn 2 ban.

Ở cấp xã, toàn tỉnh đã hoàn thành việc phân công, bố trí nhân sự cho 54 xã, phường và đặc khu với khoảng 21.000 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, hơn 1.700 cán bộ cấp xã trước đây được chuyển thành công chức xã mới. Đồng thời, tỉnh tiếp nhận 263 công chức về làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

HĐND và UBND tỉnh đã điều chỉnh biên chế năm 2025, phân bổ hơn 5.000 công chức, gần 24.000 chỉ tiêu viên chức và gần 1.800 hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục công lập.

Tỉnh cũng triển khai kế hoạch tuyển dụng 584 chỉ tiêu mới, ưu tiên các lĩnh vực then chốt như đất đai, tài chính, giáo dục, y tế, công nghệ thông tin.

Về giải quyết chế độ, chính sách, đến ngày 12/9, tỉnh đã ban hành quyết định nghỉ việc cho 1.065 trường hợp theo các nghị định của Chính phủ, chi trả gần 975 tỷ đồng cho 943 người. Với lực lượng lao động không chuyên trách cấp xã, đã có 768 trường hợp nghỉ việc, trong đó 263 người được chi trả hơn 39 tỷ đồng.

Hạ tầng phục vụ hoạt động hành chính cũng từng bước được hoàn thiện. Các xã, phường tận dụng trụ sở sẵn có, bảo đảm hoạt động ổn định. 100% thủ tục hành chính được đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính từ 1/7, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 141.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,7%. Riêng Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận hơn 35.200 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 99,7%.

UBND tỉnh cũng đã bố trí nhà công vụ, điều kiện làm việc cơ bản đáp ứng yêu cầu; phê duyệt bàn giao 98 ô tô cho 54 xã, phường, đặc khu. Ngoài ra, tỉnh đang xây dựng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội và phương tiện đi lại cho cán bộ công tác xa.

Ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Nguyễn Dương).

Về phân cấp, phân quyền, từ 1/7 đến nay, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 16 quyết định ủy quyền cho sở, ngành trong các lĩnh vực nội vụ, y tế, xây dựng, khoa học - công nghệ, tài chính. Tỉnh cũng giao Sở Tư pháp tham mưu ban hành nghị quyết quy định chi tiết phạm vi quyền hạn được ủy quyền cho công chức cấp xã trong lĩnh vực chứng thực.

Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị tháo gỡ

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, thời gian đầu triển khai, một số địa phương còn thiếu cán bộ, lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và các tổ hỗ trợ tại sở, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đến nay, bộ máy cơ bản vận hành ổn định, chế độ chính sách được thực hiện minh bạch, đúng quy định.

Dù đạt nhiều kết quả, Quảng Ninh vẫn gặp không ít vướng mắc. Về thể chế, một số quy định và nghị định hướng dẫn chưa ban hành, gây khó khăn trong tuyển dụng, sắp xếp biên chế. Về nhân lực, định mức biên chế tạm thời chưa phù hợp với quy mô dân số, việc tinh giản trong giáo dục còn khó do nhu cầu giáo viên tăng.

Ngoài ra, một số nhiệm vụ ủy quyền chưa có quy định rõ với cấp phó; phần mềm lưu trữ tài liệu số hóa chưa đồng bộ; nhiều lỗi kỹ thuật còn tồn tại trong các hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ sớm ban hành, sửa đổi các văn bản pháp luật để phù hợp với mô hình 2 cấp. Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương bổ sung chỉ tiêu biên chế trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng.