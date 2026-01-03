Làm rõ clip cô gái không đội mũ bảo hiểm, lái xe bằng một tay trên đường

Ngày 2/1, một clip được đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh cô gái trẻ điều khiển xe máy trên tuyến đường N5, đoạn qua huyện Đô Lương (cũ), Nghệ An, với nhiều hành vi vi phạm. Người này không đội mũ bảo hiểm, chỉ sử dụng một tay để điều khiển phương tiện, tay còn lại giơ lên.

Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước thái độ coi thường an toàn giao thông của cô gái.

Hình ảnh cô gái điều khiển xe máy bằng một tay, đi cạnh nam thanh niên khác, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm (Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An).

Trước những phản ứng gay gắt từ dư luận, tài khoản được cho là của cô gái trong clip còn có những bình luận đáp trả mang tính thách thức, càng làm tăng thêm sự bức xúc trong cộng đồng.

Tối 2/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh và khẩn trương vào cuộc xác minh.

Qua quá trình xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Bạch Hà (huyện Đô Lương cũ, Nghệ An) đã xác định được người điều khiển xe máy trong clip là H.T.H. (SN 2002), trú tại xã Bạch Hà.

Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng đối chiếu các tài liệu, hình ảnh xác thực và kết luận H.T.H. vi phạm nhiều lỗi khi điều khiển xe mô tô trên đường N5, gồm: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và không mang theo giấy tờ xe theo quy định.

Cơ quan Công an làm việc với đôi nam nữ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm để xác minh, xử lý vi phạm (Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An).

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, dù còn trẻ, H.T.H. thể hiện thái độ xem nhẹ pháp luật và coi thường sự an toàn của bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác. Những hình ảnh vi phạm được lan truyền rộng rãi gây bức xúc trong dư luận.

Ngoài ra, tại thời điểm xảy ra sự việc, một nam thanh niên khác điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đi bên cạnh cô gái. Người này cũng đã được công an triệu tập để làm rõ hành vi liên quan.