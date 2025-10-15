Quảng Ninh đăng cai Lễ phát động ATVSLĐ 2026, trình diễn cháy nổ khí mê tan

Ngày 14/10, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng công nhân năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Chí Tâm).

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức, các hoạt động hưởng ứng và giải pháp tiếp tục nâng cao công tác an toàn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Ông Nguyễn Mạnh Khương cho biết, sau khi thống nhất với địa phương, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (Cung Cá heo) được chọn là địa điểm tổ chức chuỗi sự kiện dự kiến vào ngày 27 – 28/4/2026, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành.

Theo ông Khương, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc lan tỏa tinh thần an toàn lao động, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất an toàn, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Bộ Nội vụ giao Cục Việc làm làm đầu mối phối hợp với Sở Nội vụ Quảng Ninh xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm công tác chuẩn bị chu đáo, thiết thực.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), thông tin Tháng hành động ATVSLĐ được tổ chức hằng năm từ năm 2016 và luôn có sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Năm 2026, bên cạnh lễ phát động chính, chương trình dự kiến có hội chợ triển lãm thiết bị an toàn vệ sinh lao động, hội thảo chuyên đề về công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát an toàn lao động, cùng nhiều hoạt động giao lưu, tri ân người lao động.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Chí Tâm).

Cục Việc làm cũng sẽ làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để phối hợp tổ chức hội chợ, quy tụ các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu thiết bị, công nghệ đảm bảo an toàn lao động. Theo ông Bình, sự kiện này không chỉ tuyên truyền nâng cao nhận thức mà còn là cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, sử dụng lao động với đơn vị cung ứng thiết bị an toàn, góp phần thúc đẩy thị trường công nghệ an toàn lao động phát triển.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là màn trình diễn mô hình cháy nổ khí mê tan do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) thực hiện. Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Tổng Giám đốc TKV, cho biết đây là hoạt động mang tính trực quan, giúp người xem hiểu rõ hơn về tính nguy hiểm của khí mê tan trong môi trường hầm lò, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ quy định an toàn.

Theo ông Tuân, một vụ cháy nổ khí mê tan có thể xảy ra khi đồng thời hội tụ ba yếu tố: nguồn khí mê tan, khí oxy và nguồn lửa. Để ngăn ngừa sự cố, ngành than luôn đặt yêu cầu cao về việc triệt tiêu nguồn lửa phát sinh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hàm lượng khí mê tan thoát ra trong hầm lò, bảo đảm luôn ở giới hạn an toàn cho phép.

“Việc trình diễn mô hình cháy nổ khí mê tan không chỉ mang tính cảnh báo mà còn giúp cộng đồng hiểu rõ tính chất đặc thù, rủi ro nghề nghiệp của người thợ mỏ. Từ đó, xã hội chia sẻ và ủng hộ hơn nữa công tác an toàn, chăm lo cho người lao động ngành than”, ông Tuân nói.

Phó Tổng Giám đốc TKV cho biết thêm, toàn bộ phần trình diễn sẽ được tổng duyệt kỹ lưỡng và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người xem. Khu vực tổ chức nằm trong không gian mở, không có công trình đặc thù, được bố trí hàng rào và đội ngũ chuyên trách giám sát trong suốt quá trình thực hiện.

Tại buổi làm việc, ông Tuân cũng đề xuất Ban Tổ chức quan tâm hơn đến các gia đình công nhân bị tai nạn lao động trong ngành than, coi đây là hoạt động nhân văn, lan tỏa ý nghĩa thực tế của Tháng hành động ATVSLĐ.

Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Tổng Giám đốc TKV phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Chí Tâm).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh khẳng định, việc Quảng Ninh được chọn đăng cai là niềm vinh dự lớn. Bà cho biết, Quảng Ninh là tỉnh có cơ cấu kinh tế đa dạng, nhiều ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động như khai thác than, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ du lịch... do đó việc tổ chức Tháng hành động tại đây mang ý nghĩa thiết thực.

Theo bà Hạnh, chuỗi sự kiện sẽ bao gồm hội chợ thiết bị an toàn vệ sinh lao động, triển lãm sản phẩm OCOP, hội thảo chuyên đề, diễn tập phòng cháy nổ, cùng các hoạt động thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

“Thời điểm cuối tháng 4 cũng là mùa du lịch cao điểm của Quảng Ninh. Việc tổ chức sự kiện vào thời gian này sẽ thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương gắn với tinh thần lao động an toàn, sáng tạo”, bà Hạnh nói.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Chí Tâm).

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời thống nhất các nội dung trọng tâm. Ông nhấn mạnh, việc trình diễn mô hình cháy nổ khí mê tan phải được tổng duyệt kỹ và bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi chính thức diễn ra.