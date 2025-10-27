Lũ tràn vào bệnh viện, bác sĩ cùng công an, bộ đội khênh bệnh nhân sơ tán

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mực nước lúc 7h ngày 27/10 trên sông Bồ (thành phố Huế) tại trạm Phú Ốc mức 4,52m, trên báo động 3 là 0,02m; trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long đạt 3,58m, trên báo động 3 là 0,08m.

Trên sông Vu Gia (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 9,01m, ở mức báo động 3; trên sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn mức 16,42m, trên báo động 3 là 1,42m...

Nhiều tuyến đường tại thành phố Huế ngập sâu (Ảnh: Vi Thảo).

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử 0,05-0,1m (năm 2020 ở mức 5,24m); tại trạm Kim Long lũ lên trên mức báo động 3 là 1,10m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa lũ tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế tại trạm Phú Ốc tiếp tục lên chậm và duy trì ở trên mức lịch sử 0,05-0,1m; tại trạm Kim Long lũ tiếp tục lên và trên mức báo động 3 là 1,20m và dưới mức lịch sử 1,11m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu lũ tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở thành phố Huế sẽ xuống và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu sẽ xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục xuống và trên mức báo động 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày 27 đến 29/10, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Trưa 27/10, nước sông A Vương tại Trung tâm hành chính xã A Vương đang dâng cao (Ảnh: Briu Quân).

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2; thượng nguồn sông Kôn và một số sông suối nhỏ ở Gia Lai, các sông ở Nam Quảng Trị lũ lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất trên sườn dốc từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai.

Về diễn biến mưa trong 24 giờ qua, khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to; khu vực cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 26/10 đến 8h ngày 27/10 cục bộ có nơi trên 250mm như trạm đỉnh Bạch Mã (thành phố Huế) 936,8mm, trạm Phước Ninh (thành phố Đà Nẵng) 275mm…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới (từ ngày 27/10 đến sáng 29/10), ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 800mm.

Khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Từ ngày 27/10 đến sáng 28/10, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.