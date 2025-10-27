Mưa lớn gây chia cắt, nhiều giáo viên mắc kẹt trên đường đến trường

Trưa 27/10, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết trong 12 giờ qua, trên địa bàn có mưa to. Mực nước trên các sông Gianh, Nhật Lệ, Kiến Giang, Bến Hải, Thạch Hãn ở mức báo động 1, sông Ô Lâu trên báo động 2.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn tại các xã Vĩnh Định, Diên Sanh, Ba Lòng, A Dơi, Đakrông, Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) bị ngập, gây chia cắt.

Ngầm tràn Loa, thuộc xã A Dơi bị ngập (Ảnh: Bá Hoàng).

Ông Trần Trọng Kim, Chủ tịch UBND xã A Dơi thông tin trên địa bàn có 3 điểm bị chia cắt do mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo ông Kim, sáng 27/10, nước lũ dâng cao tại các ngầm Loa và Xa Tuông, thuộc xã A Dơi, khiến 11 giáo viên công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng bị mắc kẹt trên đường đến trường.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng đã xin ý kiến cấp trên và cho giáo viên, học sinh tạm nghỉ để đảm bảo an toàn.

Các giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng trú tạm nhà dân do tuyến đường dẫn vào trường bị ngập (Ảnh: Bá Hoàng).

“Tôi và 10 giáo viên khác đến trường nhưng do đường bị chia cắt bởi mưa lũ nên mắc kẹt. Trên tỉnh lộ 586 có nhiều điểm bị ngập nên chúng tôi đang trú tạm ở nhà dân, chờ nước rút”, cô Nguyễn Thị Minh, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng cho hay.

Tại các khu vực bị ngập sâu do mưa lũ, chính quyền các địa phương ở Quảng Trị đã lập rào chắn và cắm biển cảnh báo, cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Các địa phương thuộc tỉnh này cũng cắt cử lực lượng theo dõi, tiếp tục nắm tình hình tại các điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở để có phương án ứng phó.